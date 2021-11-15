الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وفد الصوفية الدولى يصل الجزائر للمشاركة فى فعاليات ملتقى «الطريقة الشيخية»

وفد الصوفية الدولى
وفد الصوفية الدولى

وصل وفد علماء الصوفية الدولى، اليوم الإثنين، إلى دولة الجزائر للمشاركة فى فعاليات الملتقى الدولى الرابع للطريقة الشيخية، والذى تبدأ فعالياته غداً الثلاثاء، بمشاركة علماء وشيوخ وباحثين من عدة دول إسلامية أهمها " مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا والصومال والسنغال".

وتقام الفعاليات بحضور ممثل عن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، حيث تهدف الفعاليات إلى التأكيد على الدور الهام والمحورى الذى تلعبه الزوايا الصوفية بالجزائر لنشر الفكر الإسلامى الوسطى.

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وفد الصوفية الدولى 

ويضم الوفد العديد من العلماء فى مجال الدعوة الإسلامية والتصوف، فى مقدمتهم السوري الدكتور محمود الحوت، والدكتور رياض بازو شيخ علماء لبنان، والدكتور مرتضى بوسو ممثل الخلافة العامة للطريقة المريدية، والدكتور أحمد الأزهرى من مصر، والدكتور عجان الحديد من تركيا، والدكتور مسعود رضا من المملكة المتحدة. 

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وفد الصوفية الدولى 

وأعلنت "الطريقة الشيخية" بالجزائر،عن تنظيم فعاليات الملتقى الصوفي الرابع للطريقة الشيخية وأعلامها بالجزائر وإفريقيا وأوروبا، بحضور عدد كبير من رجال التصوف الإسلامى حول العالم، ويقام الملتقى بزاوية الشيخ سيدي الحاج أحمد بن بحوص بمتليلى الشعانبة ولاية غرداية.

ويقام الملتقى من 16 وحتى 18 نوفمبر الجارى، برعاية الرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وتنظم الفعاليات بجامعة غرداية والزاوية الشيخية، بمناسبة الذكرى الـ23 لوفاة سيدي الحاج أحمد بن بحوص بمتليلي بالجزائر، وكذلك بمناسبة ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة.

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وفد الصوفية الدولى 

وقال مدير الملتقى الدولي للطريقة الشيخية، حمزة آل سيد الشيخ، إن الملتقى يأتى فى توقيت مهم، لحماية الدولة الجزائرية من الفكر المتطرف الذي يحاول دائمًا، التسلل للداخل الجزائرى لكن أتباع الطريقة وشيوخهم وعلمائهم يقفون بقوة لهذا الفكر الهدام.

وأضاف "الشيخ" أن الملتقى يهدف للتأكيد على الدور الوطنى الذى تقوم به الطريقة الشيخية داخل الجزائر وخارجها،خاصة في هذه الظروف الصعبة من عمر الوطن، ولذلك وجب على الزوايا الصوفية أن تتحمل مسئولياتها تجاه الوطن وسلامة أراضيه.

وفد الصوفية الدولى يصل الجزائر المشاركة فعاليات الملتق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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