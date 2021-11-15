الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«افتقدناكم جميعا».. فيديو ترويجي جديد لمنتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم، فيديو جديدا للمنتدى المقبلة، يعلن عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى، وعلق الحساب على الفيديو برسالة جاء فيها: «لقد افتقدناكم جميعًا وحان وقت التقائنا معًا! يسعدنا أن نعلن عودة منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة.. سجل الآن».

وجاء في الفيديو الترويجى: «هذا وقتك للتعلم والمشاركة والاتصال والاكتشاف، سلام-  إبداع - تطوير، منتدى شباب العالم قد عاد».

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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