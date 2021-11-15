وزير التموين: زيادة المخزون الاستراتيجى من الدقيق فى المحافظات الساحلية
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميا مع مديري المديريات بالمحافظات الساحلية المخزون الاستراتيجي من السلع، تحسبًا للأمطار.
وأضاف «كمال»، أن «المصيلحي» قد وجّه بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم لأكثر من ثلاثة أشهر، وضخ كميات كبيرة من الدقيق الذي يصرف على بطاقة الدعم، مشيرًا إلى تلقي تقريرًا من مديرية تموين البحر الأحمر حول الموقف من توافر الدقيق، وأفاد التقرير توافر الدقيق بكل مخبز يتعدى الـ10 أيام، تحسبًا للأمطار بتلك المحافظة.
وأشار التقرير الوارد إلى وزير التموين، أن رصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ6 أشهر ومن الزيت، والأرز يتعدى 3 أشهر.
وفي ذات السياق، أوضح «كمال» أن الدكتور على المصيلحي، قد تلقي تقريرًا من اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، حول الموقف من المخزون الاستراتيجي بمحافظة جنوب سيناء والمحافظات الساحلية التابعة للشركة.
وأفاد التقرير وجود مخزون استراتيجي من السلع، خاصة الاستراتيجية، منها يتعدى الأربعة أشهر، و5 أشهر في محافظة جنوب سيناء.
ولفت إلى أن ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات التابعة للشركة ساهم في معرفة المخزون الاستراتيجي بكل محافظة، مؤكدًا التدخل في أي وقت حال نقص السلع ومعرفة احتياجات كل محافظة من السلع لحظيًا.