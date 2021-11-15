وزير التموين: زيادة المخزون الاستراتيجى من الدقيق فى المحافظات الساحلية

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع ‏يوميا مع مديري المديريات بالمحافظات الساحلية المخزون الاستراتيجي من ‏السلع، تحسبًا للأمطار.

وأضاف «كمال»، ‏أن «المصيلحي» قد وجّه ‏بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم لأكثر ‏من ثلاثة أشهر، وضخ كميات كبيرة من الدقيق الذي يصرف على بطاقة ‏الدعم، مشيرًا إلى تلقي تقريرًا من مديرية ‏تموين البحر الأحمر حول الموقف من توافر الدقيق، وأفاد التقرير توافر الدقيق بكل مخبز يتعدى الـ10 أيام، تحسبًا للأمطار بتلك ‏المحافظة.



وأشار التقرير الوارد إلى ‏وزير التموين، أن رصيد المحافظة من السكر يتعدى الـ6 ‏أشهر ومن الزيت، والأرز يتعدى 3 أشهر.

وفي ذات السياق، أوضح «كمال» أن‏ الدكتور على المصيلحي، قد ‏تلقي تقريرًا من اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة ‏لتجارة الجملة، حول الموقف من المخزون الاستراتيجي بمحافظة جنوب ‏سيناء والمحافظات الساحلية التابعة للشركة.

وأفاد التقرير ‏وجود مخزون استراتيجي من السلع، خاصة الاستراتيجية، منها يتعدى الأربعة ‏أشهر، و5 أشهر في محافظة جنوب سيناء.

ولفت إلى أن ميكنة مخازن الجملة بالمحافظات التابعة للشركة ‏ساهم في معرفة المخزون الاستراتيجي بكل محافظة، مؤكدًا التدخل في أي وقت ‏حال نقص السلع ومعرفة احتياجات كل محافظة من السلع لحظيًا.