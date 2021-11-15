الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشدد على تكثيف الجهود لإزالة آثار السيول

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، العاملين بشركة النظافة، حيث شدد على البدء الفوري في تكثيف أعمال جرد ورفع تراكمات الأتربة والرمال والقمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية بأحياء غرب وجنوب والصداقة الجديدة، وبالتوازي قيام مشروع النظافة التابع للمحافظة بتنفيذ نفس الأعمال في مناطق حي شرق.

جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة لإزالة أثار السيول التي شهدتها مدينة أسوان منذ 3 أيام.

وأكد محافظ أسوان أهمية استمرار أعمال النظافة العامة على مدار الـ 24 ساعة بآلية توزيع العمالة والمشرفين على 3 ورديات مما يحقق المستهدف للارتقاء بمستوى النظافة، وبما يحوز على رضاء المواطنين والأفواج السياحية من زوار المحافظة ، ولاسيما في ظل بدء الموسم السياحي.

أسوان اثار محافظ أسوان سيول عمال النظافة سيما الشوارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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