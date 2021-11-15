محافظ أسوان يشدد على تكثيف الجهود لإزالة آثار السيول

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، العاملين بشركة النظافة، حيث شدد على البدء الفوري في تكثيف أعمال جرد ورفع تراكمات الأتربة والرمال والقمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية بأحياء غرب وجنوب والصداقة الجديدة، وبالتوازي قيام مشروع النظافة التابع للمحافظة بتنفيذ نفس الأعمال في مناطق حي شرق.

جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة لإزالة أثار السيول التي شهدتها مدينة أسوان منذ 3 أيام.

وأكد محافظ أسوان أهمية استمرار أعمال النظافة العامة على مدار الـ 24 ساعة بآلية توزيع العمالة والمشرفين على 3 ورديات مما يحقق المستهدف للارتقاء بمستوى النظافة، وبما يحوز على رضاء المواطنين والأفواج السياحية من زوار المحافظة ، ولاسيما في ظل بدء الموسم السياحي.