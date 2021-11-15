«البيت الفنى للمسرح» ينعى وفاة الفنان محمود اللوزى

نعي الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين به الفنان والمخرج الأكاديمي الكبير الدكتور محمود اللوزي، الذي وافته المنية صباح اليوم، تاركًا أثرًا كبيرًا بين طلابه وأعمالًا هامة لجمهوره ما بين المسرح والسينما و الدراما.

ونعى كل من الفنان آسر ياسين والفنان محمد إمام، الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزى، وكتب النجم آسر ياسين، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "عزائي الشديد لعائلة الراحل الدكتور محمود اللوزى اللهم تقبله وتغمده برحمتك هتوحشنا يا لوزى".

وقال النجم محمد إمام، عبر حسابه على إنستجرام: "البقاء لله.. أستاذي في الجامعة ومن ألذ الناس اللي عرفتهم دكتور محمود اللوزى".

كما نعته النجمة هند صبرى، قائلة:" فقدنا اليوم أستاذًا للتمثيل تتلمذ على يديه العديد من النجوم والموهوبين على مدار الـ20 عامًا الماضية، وداعا الفنان محمود اللوزي أستاذ التمثيل والإخراج بالجامعة الأمريكية وخالص العزاء لأبنائه الصديقة يسرا اللوزي والمخرج أحمد اللوزي وزوجته سوسن مرديني".

وأعلن المخرج محمد العدل، وفاة الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" : "محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثلا جميلا وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا".