الجزائر: الرئاسة تطلق اليوم موقعها الإلكترونى الجديد للاطلاع على نشاطاتها

أطلقت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الإثنين، موقعها الالكتروني الجديد "el-mouradia.dz"، الذي يتيح الإطلاع على نشاطات رئيس الجمهورية وآخر خطاباته.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها - أن الموقع الإلكتروني يتيح للمتصفح تعقب جدول أعمال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ولقاءاته وزياراته وحتى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالإضافة إلى خطاباته والبيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية.

كما يضم الموقع، الذي يتصدره شعار رئاسة الجمهورية، لمحة عن النصوص التأسيسية للجمهورية الجزائرية، ورموز الدولة والسيرة الذاتية للرئيس منذ تنصيبه وإلى غاية آخر نشاط له، كما يعطي صورة عن صلاحيات رئاسة الجمهورية وتنظيمها ونشاطاتها، إلى جانب الهيئات الاستشارية، ومستشاري الرئيس وأحدث الملفات الخاصة باجتماعات مجلس الوزراء.

وأضاف البيان أنه يمكن لأي شخص الاطلاع على أحدث نشاطات الرئاسة مباشرة من بريده الإلكتروني أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتوفر لديه خاصية البحث داخل الموقع لتسهيل وصوله إلى المعلومة التي يريدها.

كما يوفر الموقع حماية لخصوصية الزائرين، بحيث لا يجمع أي معلومات شخصية عنهم دون موافقتهم وفقًا لأعلى درجات الحماية والسرية، إلا إذا اقتضت الضرورة التي تمليها القوانين المعمول بها في مجال توفير حماية الحقوق، فضلاً عن إتاحته للمتصفح إمكانية الاتصال عبر أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني لرئاسة الجمهورية الجزائرية.