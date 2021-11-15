الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

مشعلو الحرائق

و صفهم شاعر الوطنية المصرية الفاجومي أحمد فؤاد نجم  قائلاً ( خلق فاضية و عاملة قاضية و هم موضع الاتهام ) و زادنا من الشعر بيتاً و قال في إحدى قصائدة ( دقون على الكروش .. عرق على القروش ) نبش مشعلو الحرائق في الماضي السحيق ليظهروا العوار و لهم و عليهم العار ليوم الدين 
انهم اخوان العار و الخسة لا تنتهي سلاسلهم الهزلية و ألاعيبهم الحقيرة 
يغيظهم حاضرنا و لن يستطيعون تشويهه او النيل منه و فقدوا كل الحيل فعادوا للوراء و لكن عجلة الزمن لن تعود للوراء هي ماضية نحو الامام بخطى ثابتة و راسخة و لا حيلة لهم معها او فيها
التقهقر هو قدر هؤلاء الاكيد بل و قدرهم الوحيد فعادوا بعجلات الزمن وحدهم للوراء و لم يسر معهم أحد 
عادوا لزمن كثرت فيه الفتن و محاولات شق الصف بعيداً عن دولة المواطنة 
التي تتحقق اليوم على الارض في حاضرنا المختلف كل الاختلاف و البعيد كل البعد عن ذلك الزمن الغابر 
لقد ساد القانون و تحقق العدل في مصرنا و سجن قضاء مصر الحر المتعصب المحرض الكاره (ابو اسلام ) بعد تمزيقه للانجيل و لم تفلح مياه الغسيل في خلق فتنة في مصر في ذلك الزمان و انتصرت مصر كما تنتصر دوماً 
فمصرنا عصية على التشرذم ..مصر التي أثبتت للعالم أجمع ان المواسم و الازمان و تعاقب الفصول لا يشتتها و لن تحيد عن بوصلة المواطنة
فلا الربيع العربي طالها بسوء كما حدث مع بعض دول الجوار و لم تفلح المخططات الخارجية في الخريف في تمزيق لحمة شعبها او احداث فتنة بين أبنائها .. لقد حاول هؤلاء و فشلوا و سيظل الفشل حليفاً أبدياً لهم
فمصر هي ارض الحضارات و التوحيد و التقديس 
مصر لم يكفر أهلها بها و لن يحيدوا أبداً عن بوصلة التوحيد 
فأقباط مصر هم فخرها .. أقباط مصر يدينون بدين الانسانية و المواطنة كانوا و مازالوا و سيظلوا هكذا أبداً الاقباط المسلمون و الاقباط المسيحيون و على قدم المساواة  يوحدون و يقدسون للقيوم 
و يتقبلهم الله من الركع السجود الذين لم يسجدون يوماً لله شكراً او شماتةً في هزيمة بلادهم 
يهرع المصري صوب بلاده و لا يفقد بوصلته ابداً
يهرع المصري لبلاده في كل أحوالها .. و هي منتفضة .. و هي منتصرة .. وو هي مجروحة بعد نكسة او هزيمة دوماً ما كان يعقبها النصر المبين و الإفاقة .. يهرع المصري لبلاده في السراء و الضراء و ينصرها دائما ضد الحروب و ضد التشرذم و ضد الارهاب و ضد التعصب بل و ضد الوباء إذ يقف المصري ليواجه أعباء الحياة و ملماتها بثبات و احتساب يقيناً منه بالنصر و ببلاده التي سادت و ستسود لتملؤ الدنيا ابداعاً و طحيناً لا ضجيجاً  ستكون مصر دوما ملؤ السمع و البصر بكل ما هو طيب و خيرٍ و أكيد 
مصر التي أبهرت العالم بانتصاراتها و بابنائها و بموكبها الذي وقف الخلق جميعا ينظرون اليه و ينظرون للمصري و هو يبني و يستعيد قواعد المجد و التحدي في حاضره كما في ماضيه
مصر التي عمرها من عمر النيل و عمر النيل في هذه الدنيا يؤرخ له بعمر النور الذي شق الظلام منذ بدء الخليقة
ففي البدء كانت مصر 
كانت مصر هي الكلمة و الحق المبين و الحقيقة التي احتار في أمرها الجميع و أعجزتهم .. حاك لها اهل الشر المكائد و هي عصيةٌ دوماً على كل المكائد و تثبت للعالم دائماً و ابداً انها الأقوى و انها أقوى من الزمان و من كل ما يحاك لها في الداخل او في الخارج 
مصر المتيقظة المتأهبة هي دوماً على أهبة الاستعداد للصد و الهجوم أيضاً ان لزم الأمر 
و الناس نيام سددت طائرات مصر و رجالها البواسل 
رجال الجيش المصري ضربة موجعة و صفعة للارهابيين في ليبيا عندما استأسدوا على مواطنينا هنالك و ذبحوا الابرياء بدم بارد نجس فجاء الرد و القصاص سريعاً لابناء مصر و هيبتها التي لن يطالها آثم او كاره فمرتزقة القتل و التعصب و الفتن يلاقون دوماً جداراً صلباً عازلاً يفصل بينهم و بين اقباط مصر بمسلميها و مسيحييها .. ذلك الجدار و الساتر الذين لا يستطيعون عبوره او ضربه لانه ساتر بشري تحول فيه التراب للحم و دم و دم المصري غالٍ على مصر تماماً كمعتقده و ترابه 
المصري ترابه مقدس و دمه مقدس ووطنه عنده خطٌ أحمر سطره بدمائه و تضحياته التي لم تذهب سدىً فما عند مصر لا يضيع و لن يضيع فأبناء الوطن في الداخل و الخارج هم السد المنيع الذي يهزم اي عدو يحاول الاقتراب منه ليظل مشعلو الحرائق حائرون في التيه يعبثون و لا حيلة لهم في مصر التي هي عند الاقباط من ابنائها على اختلاف توجهاتهم او عقائدهم تأتي دائماً في المقدمة فمصر أولا و قبل أي شيء .

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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