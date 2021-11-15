و صفهم شاعر الوطنية المصرية الفاجومي أحمد فؤاد نجم قائلاً ( خلق فاضية و عاملة قاضية و هم موضع الاتهام ) و زادنا من الشعر بيتاً و قال في إحدى قصائدة ( دقون على الكروش .. عرق على القروش ) نبش مشعلو الحرائق في الماضي السحيق ليظهروا العوار و لهم و عليهم العار ليوم الدين

انهم اخوان العار و الخسة لا تنتهي سلاسلهم الهزلية و ألاعيبهم الحقيرة

يغيظهم حاضرنا و لن يستطيعون تشويهه او النيل منه و فقدوا كل الحيل فعادوا للوراء و لكن عجلة الزمن لن تعود للوراء هي ماضية نحو الامام بخطى ثابتة و راسخة و لا حيلة لهم معها او فيها

التقهقر هو قدر هؤلاء الاكيد بل و قدرهم الوحيد فعادوا بعجلات الزمن وحدهم للوراء و لم يسر معهم أحد

عادوا لزمن كثرت فيه الفتن و محاولات شق الصف بعيداً عن دولة المواطنة

التي تتحقق اليوم على الارض في حاضرنا المختلف كل الاختلاف و البعيد كل البعد عن ذلك الزمن الغابر

لقد ساد القانون و تحقق العدل في مصرنا و سجن قضاء مصر الحر المتعصب المحرض الكاره (ابو اسلام ) بعد تمزيقه للانجيل و لم تفلح مياه الغسيل في خلق فتنة في مصر في ذلك الزمان و انتصرت مصر كما تنتصر دوماً

فمصرنا عصية على التشرذم ..مصر التي أثبتت للعالم أجمع ان المواسم و الازمان و تعاقب الفصول لا يشتتها و لن تحيد عن بوصلة المواطنة

فلا الربيع العربي طالها بسوء كما حدث مع بعض دول الجوار و لم تفلح المخططات الخارجية في الخريف في تمزيق لحمة شعبها او احداث فتنة بين أبنائها .. لقد حاول هؤلاء و فشلوا و سيظل الفشل حليفاً أبدياً لهم

فمصر هي ارض الحضارات و التوحيد و التقديس

مصر لم يكفر أهلها بها و لن يحيدوا أبداً عن بوصلة التوحيد

فأقباط مصر هم فخرها .. أقباط مصر يدينون بدين الانسانية و المواطنة كانوا و مازالوا و سيظلوا هكذا أبداً الاقباط المسلمون و الاقباط المسيحيون و على قدم المساواة يوحدون و يقدسون للقيوم

و يتقبلهم الله من الركع السجود الذين لم يسجدون يوماً لله شكراً او شماتةً في هزيمة بلادهم

يهرع المصري صوب بلاده و لا يفقد بوصلته ابداً

يهرع المصري لبلاده في كل أحوالها .. و هي منتفضة .. و هي منتصرة .. وو هي مجروحة بعد نكسة او هزيمة دوماً ما كان يعقبها النصر المبين و الإفاقة .. يهرع المصري لبلاده في السراء و الضراء و ينصرها دائما ضد الحروب و ضد التشرذم و ضد الارهاب و ضد التعصب بل و ضد الوباء إذ يقف المصري ليواجه أعباء الحياة و ملماتها بثبات و احتساب يقيناً منه بالنصر و ببلاده التي سادت و ستسود لتملؤ الدنيا ابداعاً و طحيناً لا ضجيجاً ستكون مصر دوما ملؤ السمع و البصر بكل ما هو طيب و خيرٍ و أكيد

مصر التي أبهرت العالم بانتصاراتها و بابنائها و بموكبها الذي وقف الخلق جميعا ينظرون اليه و ينظرون للمصري و هو يبني و يستعيد قواعد المجد و التحدي في حاضره كما في ماضيه

مصر التي عمرها من عمر النيل و عمر النيل في هذه الدنيا يؤرخ له بعمر النور الذي شق الظلام منذ بدء الخليقة

ففي البدء كانت مصر

كانت مصر هي الكلمة و الحق المبين و الحقيقة التي احتار في أمرها الجميع و أعجزتهم .. حاك لها اهل الشر المكائد و هي عصيةٌ دوماً على كل المكائد و تثبت للعالم دائماً و ابداً انها الأقوى و انها أقوى من الزمان و من كل ما يحاك لها في الداخل او في الخارج

مصر المتيقظة المتأهبة هي دوماً على أهبة الاستعداد للصد و الهجوم أيضاً ان لزم الأمر

و الناس نيام سددت طائرات مصر و رجالها البواسل

رجال الجيش المصري ضربة موجعة و صفعة للارهابيين في ليبيا عندما استأسدوا على مواطنينا هنالك و ذبحوا الابرياء بدم بارد نجس فجاء الرد و القصاص سريعاً لابناء مصر و هيبتها التي لن يطالها آثم او كاره فمرتزقة القتل و التعصب و الفتن يلاقون دوماً جداراً صلباً عازلاً يفصل بينهم و بين اقباط مصر بمسلميها و مسيحييها .. ذلك الجدار و الساتر الذين لا يستطيعون عبوره او ضربه لانه ساتر بشري تحول فيه التراب للحم و دم و دم المصري غالٍ على مصر تماماً كمعتقده و ترابه

المصري ترابه مقدس و دمه مقدس ووطنه عنده خطٌ أحمر سطره بدمائه و تضحياته التي لم تذهب سدىً فما عند مصر لا يضيع و لن يضيع فأبناء الوطن في الداخل و الخارج هم السد المنيع الذي يهزم اي عدو يحاول الاقتراب منه ليظل مشعلو الحرائق حائرون في التيه يعبثون و لا حيلة لهم في مصر التي هي عند الاقباط من ابنائها على اختلاف توجهاتهم او عقائدهم تأتي دائماً في المقدمة فمصر أولا و قبل أي شيء .