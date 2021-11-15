الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة في السلام 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط مسجل خطر بحوزته سلاحا ناريا وكمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائه في مدينة السلام.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول «له معلومات جنائية»، وبحوزته «بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو - مبالغ مالى - هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع. 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات مدينة السلام مسجل خطر مديرية امن القاهرة مكافحة المخدرات بانجو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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