وزير الاتصالات يكشف لـ«الدستور» إجراءات «التحول الرقمى» بالعاصمة الإدارية

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن جاهزية الدولة رقمياً لتنفيذ عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية من أول ديسمبر ولمدة 6 أشهر كفترة تجريبية.

وأضاف «طلعت» لـ«الدستور» أن وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية تنفذ حالياً تجارب حيّة على جميع الأنظمة التي سيتم العمل بها في الحي الحكومي، والذي سيضم جميع الوزارات والهيئات الحكومية.

وتابع أن هذه التجارب تتم على نوعين من الأنظمة؛ الأول «التخصصية» والتي تتعلق بكل وزارة على حدة وطبيعة نشاطها، والثاني «الأنظمة التشاركية»، والتي ستتشارك من خلالها جميع الوزارات مثل أنظمة التراسل وإدارة الموارد البشرية والحسابات وغيرها من الإدارات التشاركية الأخرى.

وأكد الوزير أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية ستشهد طفرة غير مسبوقة في فكر وعقل الحكومة وتؤدي إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي في جميع الجهات الحكومية، حيث إن النظام الجديد إلكتروني ولا يحتاج إلى نظم تقليدية قديمة.

وعن الموظفين المنتقلين، أشار الوزير إلى تنظيم تدريب شامل لنحو 50 ألف موظف هم عدد المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أنّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد طفرة كبيرة خلال العامين المقبلين بفضل سياسة الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.

وتابع أن المرحلة الأولى للموظفين المنتقلين ستشمل الإدارات المركزية للوزارة ودواوين عام الوزارات وبعض الجهات والهيئات التابعة، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات ستشهد انتقال جزء كبير من العاملين بمبنى الديوان العام والإدارات المركزية، بالإضافة إلى عدد من العاملين بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».