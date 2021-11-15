الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عميد «آداب عين شمس» يتابع تنفيذ قرار حظر دخول غير المتلقين لقاح كورونا

جولة عميد كلية الآداب
جولة عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس

بدأت جامعة عين شمس، برئاسة  الدكتور محمود المتيني، تطبيق قرار حظر دخول الحرم الجامعي لمن لم يتلق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التزاما بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة «كورونا» بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح.

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من جانبه، أجرى الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، والدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بالكلية، اليوم، لمتابعة تنفيذ القرار، والتأكد من تلقي الطلاب للقاح من خلال شهادة الحصول على التطعيم لمن تلقوا اللقاح خارج الجامعة أو من خلال مسح  QR code الموجود على شهادات التطعيم بنظام Universty Management System (UMS).

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وكانت كلية الآداب اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الطلاب، من بينها التعقيم المستمر للمدرجات وعقد ندوات توعوية، بالإضافة إلى توفير اللقاحات في الكلية لمنتسبيها، في إطار خطة  جامعة عين شمس لتطعيم كافة الطلاب والعاملين، والتي تم فيها الوصول لتطعيم 190 ألفا من العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. 

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قرار رئيس الجامعة

يذكر أن أصدر الدكتور محمود المتيني قرارًا بحظر دخول الجامعة وكلياتها ووحداتها ومراكزها المختلفة، من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين والعمال أو المترددين على الجامعة، دون إظهار ما يثبت الحصول على لقاحات كوفيد- 19، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل pcr لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، ويتم تنفيذ القرار بداية من اليوم.

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شئون التعليم والطلاب عين شمس تلقى فيروس كورونا جولة تفقدية هيئة التدريس ندوات توعوية الجهاز الإداري ازمة كورونا

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