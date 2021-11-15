الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاْحد.. عرض أولى حلقات مسلسل «45 قاعدة للطلاق»

انجي المقدم
انجي المقدم

تنطلق في الثامنة من مساء الأحد المقبل أولى حلقات مسلسل "45 قاعدة للطلاق" على شاشة mbc4.

ينتمي المسلسل لنوعية الدراما ذات 45 حلقة وهو بطولة إنجي المقدم، هيدي كرم، سالي شاهين، إنجى أبو زيد، عمر الشناوي، من تأليف وإخراج مصطفى ابو سيف.

من جهة أخرى، أوشك المخرج مصطفى أبو سيف، على الانتهاء من تصوير مسلسل "45 قاعدة للطّلاق"، بطولة إنجى المقدم، حيث يتبقى 9 أيام فقط، وينتهى فريق العمل من التصوير بالكامل.

وقرر صناع المسلسل، تغير اسم المسلسل لـ 45 قاعدة للطلاق، بدلا من اسم "دليلك الذكى للطلاق"، وذلك بناءً على أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة.

"45 قاعدة للطلاق" تخوض به انجى المقدم أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء وحقق نجاحاً جيداً وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى.

تدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينات من عمرها وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعًا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، بينما تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، بينما تواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي.

ماجدة زكي هادي الجيار مسلسل الاختيار آية المطلقات مسلسل هجمة مرتدة هشام سليم انتهاء التصوير 45 حلقة هجمة مرتدة تصوير مسلسل

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وائل لطفي

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