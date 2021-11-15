الاتحاد المصري للتأمين يختتم ورشة العمل حول تطبيق المعيار الدولي 9

عقد الاتحاد المصري للتأمين اليوم الاثنين، بفندق بيراميزا الدقي، ورشة عمل تحت عنوان "تبني وتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ومعيار المحاسبة المصري رقم 47 والخاص بالأدوات المالية فى قطاع التأمين".

وصرح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بأن ورشة العمل تقام بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المحاسبون المتحدون وتحت رعاية Nexia international Advanced Financial Solutions.

وأضاف الزهيري، أن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمام الاتحاد المصري للتأمين بكافة جوانب الصناعة الفنية والمالية والإدارية. وقد حضر الورشة حوالى 100 مشارك من كافة شركات التأمين المصرية، بجانب حضور حسام راضي الحرباوي المستشار الإعلامي للفعالية.

وافتتح ورشة العمل: الدكتور طارق سيف الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، وشارك فيها متحدثين من ذوى الخبرة فى هذا الشأن وهم : المحاسب القانوني هيثم تركي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في شركة Nexia International المحاسب القانونى وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، الشريك التنفيذي لمؤسسة المحاسبون المتحدون والمحاضر في معايير المحاسبة المصرية والتقارير المالية الدولية بالعديد من الجهات، وجوان جرجور العضو المنتدب لشركة AFS.

وأوضح هيثم تركي، أنه تم خلال ورشة العمل التعرف على كيفية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9.. المعيار المحاسبي المصري رقم 47 ..الأدوات المالية على قطاع التأمين.

وأكد، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص المؤسسة على متابعة المستجدات العالمية على الساحة الدولية وأثرها على سوق التأمين المصري، وسيكون العمل به إلزاميًا اعتبارًا من نهاية عام 2021.

وأشار تركي، إلى أن ورشة العمل ناقشت تصنيف وقياس الأدوات المالية؛ وكذا مفهوم خسائر الائتمان المتوقعة وكيفية احتسابها، بالإضافة إلى متطلبات العرض والإفصاح عن الأدوات المالية.

تحديث آليات العمل فى شركات التأمين

من جانبه، أكد علاء الزهيري، أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من الدور الذي يحرص عليه الاتحاد المصري للتأمين فى العمل على تحديث آليات العمل في شركات التأمين المصرية وبما يتواكب مع المستويات السائدة فى شركات التأمين العالمية.

كما شارك فى الحضور لفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين المصرية وخبراء الاتحاد المصري للتأمين وأعضاء بالهيئة العامة للرقابة المالية والعاملون بشركات التأمين الذين تتوافر لديهم المعرفة بمعايير المحاسبة الدولية والمصرية ويعملون فى الإدارات المالية وإدارات المخاطر والخزينة والاكتتاب والمراجعة الداخلية.