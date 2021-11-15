الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سائق ميكروباص تحرش بطالبة فى التجمع.. تجديد حبس

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهم بالتحرش والتعدي على فتاة جامعية بمنطقة التجمع الخامس، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة استكمال وإرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

  وكانت أجهزة الأمن، قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تعرض إحدى الفتيات للتعدي من قبل سائق سيارة ميكروباص وتحديده وضبطه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً تعرض إحدى الفتيات للتعدى  من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص.

بالفحص تبين قيام طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة،  بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة "ميكروباص"، لقيامه بالتعدى عليها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسي المجاور له، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال ركوبه المركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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