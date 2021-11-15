نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يعتذر عن رئاسة لجنة مراجعة أعمال «إزالة التمكين»

تقدم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، باعتذار لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تولي رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الإثنين، أن البرهان كان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته، التي أصدرها يوم 25 أكتوبر الماضي، قبل أن يعود ويقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي اعتذر عن رئاسة اللجنة.