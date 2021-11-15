محافظ سوهاج يتابع أعمال تنفيذ المشروعات بقريتي أولاد بهيج و العوامر بحري بجرجا

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية، اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بعض المشروعات بقريتي " أولاد بهيج، و العوامر بحري " بمركز جرجا، للوقوف على مدى التقدم في نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، يرافقه عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والمهندس سيد أبو عقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج.

حيث تفقد المحافظ مدرسة أولاد غازي الرسمية لغات تعليم أساسي، بنسبة تنفيذ 100%، بقرية أولاد بهيج، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المدرسة، المقامة على مساحة 2500 متر مربع بتكلفة 8 مليون و400 ألف جنيه، وتضم " ٤ فصول رياض أطفال + ١٢ فصل ابتدائي + ٦ فصول اعدادي"، بالإضافة إلى غرف مجالات، ومكتبة، وطبيب، و صالة متعددة الأغراض، وأماكن ترفيه لرياض الأطفال، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير التعليم التجريبي داخل القرية كثاني مدرسة تجريبية بعد مدرسة سفلاق الرسمية لغات .

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، وأعمال محطة الرفع لمشروع الصرف الصحي بقرية "العوامر بحري"، حيث تابع سير العمل بتلك المشروعات، موجها والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، ومراعاة معايير السلامة والصحة المهنية .

فيما قام اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، بتفقد أعمال إنشاء جبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع وإزالة أية معوقات، وذلك في إطار خطة المحافظة لنقل الدفن من مقابر أخميم القديمة الي الجبانات الحديثة بحي الكوثر عقب الانتهاء من استكمالها بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكي رئيس حي الكوثر .



وتفقد السكرتير العام بحضور ممثلي الشركة المنفذة أعمال إنشاء 11 شريحة، حيث تم الانتهاء من صب قواعد ٥ شرائح، وجاري أعمال النجارة المسلحة بها، كما تم رمي تربة الاحلال في عدد ٣ شرائح، وتم تشوين الطوب اللازم لبدء أعمال البناء بالشرائح المنتهية التي انتهت أعمال الصب والخرسانة المسلحة بها.

ووجه " الليثي " بالعمل بالتوازي في جميع الشرائح المتبقية؛ لسرعة الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد، تمهيدا لنقل الدفن بالمقابر الجديدة .