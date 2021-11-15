«أبو العلا» بمؤتمر المسئولية الطبية: الأخطاء ليس سببها الأطباء فقط

قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن القانون الذي قمت بتقديمه يشترط أن يكون مقدم الخدمة مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة، هذا بالإضافة إلى أن تكون المسئولية على الجميع ولا تقع على الطبيب فقط".

وأوضح أن هناك بعض الأخطاء تكون بسبب ممرضة أو لأن المنشأة غير مهيأة، لافتاً إلى أن نفس الوضع ينطبق على بعض المستشفيات والتى تشترط أن يقوم المريض بالتوقيع ( إمضاء ) علي قرار قبل دخوله العمليات والذى عادةً ما ينص على أنه لا يحق للمريض مساءلة الطبيب أو المستشفى.

وأوضح أن القانون أيضا ينص على تشكيل لجنة رئيسية تأخذ الصيغة الرسمية، بحيث تشكل من وزير الصحة والتعليم العالى والطب الشرعى هذه اللجنة تتلقى شكاوى المواطنين وتقوم بالبت فيها.

وأضاف أبو العلا "يجب ان يكون البت فى الحالات المرضية المقدمة عن طريق لجنة فرعية يتم تشكيلها بناء على قرار من هذه اللجنة العليا وتتكون من استشاريين متخصصين فى تخصص الشكوى ،وإذا تم التشكيك فى هذا الراى ،تعقد لجنة فنية أعلى للبت وإصدار قرار آخر ،على أن يكون البت خلال ١٥ يوما".

وأكد أنه من اختصاص هذه اللجنة أيضا تحديد قيمة التعويض الذى ذكره مشروع القانون فى باب التعويضات، وأن يكون اجبارى على مقدمى المهنة التأمين ضد الأخطاء المهنية بوثيقة تأمين يتحمل تكاليفها جهة العمل ومقدم الخدمة.

وأكد أبو العلا أن مشروع القانون ما زال مسودة، وسيتم الجلوس ومناقشته مع نقابة الأطباء، وتابع قائلا: "أنا طبيب قبل أن أكون عضو مجلس النواب".

وكانت نقابة الأطباء قد وجهت الدعوة للمشاركة في المؤتمر الصحفي إلى كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة نسرين صلاح، أعضاء مجلس النواب والمتقدمين بمشروعات قوانين المسئولية الطبية أمام البرلمان.