نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحة "كل نقطة بتفرق" فعاليات احتفالية مسابقة الرسم التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، https://fb.watch/9h4vhQdngP/



بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" ، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وبالتنسيق مع محافظة القاهرة.

كل نقطة بتفرق تنشر فعاليات احتفالية مسابقة الرسم للأطفال

جدير بالذكر أن مسابقة الرسم "كل نقطة بتفرق" نظمتها الشركة القابضة واستلمت عبر موقعها الإلكترونى أكثر من 500 رسمه، وتم اختيار أفضلها فنيا وتقييم 387 رسمه للمتقدمين من جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال لجنة تحكيم شملت متخصصين من وزارة الثقافة والرى والشركة القابضة، وقبول أفضل 50 رسمه لنشرها على صفحة الفيسبوك كل نقطة بتفرق "للإستفتاء" على أفضل خمسة رسومات.

و كرمت الجهات المشاركة، الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى فى مسابقة الرسم "كل نقطة بتفرق" عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، لتعبر الرسومات عن حلول وأفكار مبتكرة لتجنب الاسراف أو الإهدار فيها، والتى استهدفت الفئة العمرية من سن 8 سنوات الى 13 سنة (مواليد 2008 - 2013).

واستضافت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ضمن الاحتفال الأطفال المتسابقين أصحاب أفضل 50 رسمة عن الحفاظ على المياه بحضور ذويهم، وتعرض أعمالهم بمعرض فنى للصور، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعرض رسوماتهم الفائزة بمدارسهم لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه، واستخدامها فى مطبوعات التوعية للشركة.

ودعت الشركة عبر صفحة "كل نقطة بتفرق" الموهوبين كافة، فى الفئة العمرية المستهدفة، بالمشاركة والتسجيل فى المسابقة عبر https://www.hcww.com.eg/hcww-art-competition-form-2021/، مع استقبال الأعمال على مدار 3 أسابيع من تاريخ إطلاق المسابقة.. أى سيكون آخر ميعاد لإرسال الرسومات والتقدم للمسابقة يوم الأحد 29 اغسطس 2021.