الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«كل نقطة بتفرق».. تنشر فعاليات احتفالية مسابقة الرسم للأطفال

رسم
رسم

نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحة "كل نقطة بتفرق" فعاليات احتفالية مسابقة الرسم التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، https://fb.watch/9h4vhQdngP/


بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" ، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وبالتنسيق مع محافظة القاهرة.

كل نقطة بتفرق تنشر فعاليات احتفالية مسابقة الرسم للأطفال

جدير بالذكر أن مسابقة الرسم "كل نقطة بتفرق" نظمتها الشركة القابضة واستلمت عبر موقعها الإلكترونى أكثر من 500 رسمه، وتم اختيار أفضلها فنيا وتقييم 387 رسمه للمتقدمين من جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال لجنة تحكيم شملت متخصصين من وزارة الثقافة والرى والشركة القابضة، وقبول أفضل 50 رسمه لنشرها على صفحة الفيسبوك كل نقطة بتفرق "للإستفتاء" على أفضل خمسة رسومات.

و كرمت الجهات المشاركة، الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى فى مسابقة الرسم "كل نقطة بتفرق" عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، لتعبر الرسومات عن حلول وأفكار مبتكرة لتجنب الاسراف أو الإهدار فيها، والتى استهدفت الفئة العمرية من سن 8 سنوات الى 13 سنة (مواليد 2008 - 2013).

واستضافت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف  ضمن الاحتفال الأطفال المتسابقين أصحاب أفضل 50 رسمة عن الحفاظ على المياه بحضور ذويهم، وتعرض أعمالهم بمعرض فنى للصور، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعرض رسوماتهم الفائزة بمدارسهم لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه، واستخدامها فى مطبوعات التوعية للشركة.

ودعت الشركة عبر صفحة "كل نقطة بتفرق" الموهوبين كافة، فى الفئة العمرية المستهدفة، بالمشاركة والتسجيل فى المسابقة عبر https://www.hcww.com.eg/hcww-art-competition-form-2021/، مع استقبال الأعمال على مدار 3 أسابيع من تاريخ إطلاق المسابقة.. أى سيكون آخر ميعاد لإرسال الرسومات والتقدم للمسابقة يوم الأحد 29 اغسطس 2021.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف كل نقطة بتفرق الشرب والصرف الصحي منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

جريمة فى «عشة فراخ».. الأمن يكشف لغز مقتل «سيدة البحيرة»

شبورة صباحية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسرائيلية تل أبيب (فيديو)

«مدبولى»: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يحظى باهتمام كبير من الرئيس

«الصحة» تكشف حقيقة وقوع إصابات فى حريق مستشفى شبين الكوم التعليمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤجل السماح بدخول السياح المُطعمين بلقاح «سبوتنيك»

بعد 12 عاماً: رفع الحراسة المشددة على عائلة نتنياهو ديسمبر المقبل

الجيش الإسرائيلى يسمح بإطلاق النار الحى على اللصوص