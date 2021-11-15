«حابي الحياة» معرض للفنان حسين نوح بقاعة صلاح طاهر فى الأوبرا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة؛ يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء غد الثلاثاء، بقاعة صلاح طاهر، معرض يحمل عنوان "حابي الحياة" للفنان حسين نوح، على أن يستمر حتى يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر الجارى.

يعود الفنان التشكيلي حسين نوح بمعرض جديد يخوض من خلاله مغامرة فنية يتمرد فيها عن المعتاد والمألوف، وفي أحدث معارضه يختار "حابي" إله النيل لدي القدماء المصريين ليعكس في لوحاته عبر تكوينات متباينة كل معانى الخير والنماء والحياة ذاتها منطلقا من أن النيل حياة المصريين و أن مصر ستبقي دوما.

يذكر أن الفنان حسين نوح تخرج من كلية فنون جميلة جامعة حلوان، وقد أقام عددا كبيرا من المعارض في مصر، الكويت، الأردن وكردستان بالعراق وأيضا احتضنت قاعات الأوبرا والهناجر ومتحف أحمد شوقي وجامعة القاهرة وساقية الصاوي لوحاته وشارك في معارض مع كبار الفنانين أبرزهم جورج بهجوري، عمر النجدي ومحمد الناصر.

والمعروف أن حسين نوح شقيق الفنان الراحل محمد نوح ويعد فنانا شاملا، حيث يعزف على آلة الدرامز وعمل منتجا ومخرجا لأعمال غنائية ودرامية، كما طرق مجال الأدب وألف روايتين ومسرحية ويقيم صالونا ثقافيا يرتاده كبار المثقفين.