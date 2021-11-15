ضمن مشروعات «حياة كريمة».. محافظ قنا يتفقد محطتي مياه الصبريات ودشنا

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته التفقدية لمركزي دشنا والوقف، بتفقد محطة مياه الصبريات لمتابعة معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية بها ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة التى يجرى تنفيذها بمركز دشنا.

رافقه خلال الجولة العميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس صبرى محتار وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين، و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد على مسئول الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .



وأوضح محافظ قنا أن المحطة مقامة على مساحة 6 آلاف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 17 ألف م٣/ يوم وتتكون من مبنى إداري من طابقين، و2 خزان مياه مرشحة، ومبنى الكلور ومبنى الترشيح الغشائى الفائق، بيارة المياه العكرة بقطر 18 م وعمق 13 م ، بيارة الروبة ، مبنى المولدات ، خزان الوقود ، قواعد المحولات ، خزانات الغسيل العكسي.

وأضاف "الداودي" أن المحطة تعمل بتقنية الترشيح الغشائى الفائق لإنتاج مياه عالية الجودة والنقاء حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 40%، ومن المقرر الإنتهاء منها فى يونيو المقبل ، وسوف تخدم المحطة قربة أبومناع بحرى والقرى التابعة لها .

- رفع الطاقة الإنتاجية بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا



كما تابع محافظ قنا، سير العمل بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة دشنا والتي شهدت عملية توسعات لرفع طاقتها الإنتاجية من 34 ألف م٣/يوم إلى 68 ألف م٣/يوم، وتم افتتاحها ودخولها الخدمة فى يونيو 2020 بتكلفة بلغت 130 مليون جنيه وتخدم حوالى 400 ألف نسمة من المواطنين بمدينة دشنا والقرى التابعة لها، وعددها 17 قرية، وقد ساهمت المحطة فى القضاء على مشكلة انقطاع المياه وضعف المياه فى نهاية الشبكات والمناطق المرتفعة خاصة فى فصل الصيف والذى يشهد تزايد فى كميات المياه المستهلكة .

واختتم الداودي الجولة بتفقد الأعمال الانشائية بنقطة الإسعاف المقامة على طريق مصر - أسوان الزراعى بمدينة دشنا ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، موضحا أنه تم تنفيذ 40%،؜ من إجمالى الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بمنى النقطة الذى سيضم سيارتىّ إسعاف مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.

وخلال الجولة وجه المحافظ برفع تراكمات القمامة المحيطة بنقطة الإسعاف، والملقاة على جانبى الطريق الرئيسى بمدينة دشنا، وإزالتها بشكل يومي لتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .