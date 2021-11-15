«البلاد» السعودية: الأمن ركيزة أساسية لاستقرار الدول

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن الأمن يشكل دائمًا وأبدًا ركيزة أساسية لاستقرار الدول وحماية شعوبها ومقدراتها ومكتسباتها، من كل ما يهددها من الإرهاب الآثم، وجرائم المخدرات والجريمة المنظمة بكافة أشكالها وأساليبها، لذا يظل الأمن بمفهومه الشامل، الأساس الأول للبناء والنمو والتقدم، والمحافظة عليه تعكس مسؤولية كبيرة وقدرة وكفاءة عالية في صون مسيرة الأوطان من تلك المخاطر.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين، تحت عنوان "الأمن الخليجي" - أن هذه الحقائق والثوابت الأمنية أكد عليها وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم أمس، في إطار العمل والتنسيق المشترك والمواقف الموحدة، وما عبروا عنه من تقدير لما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام القادة؛ لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من إنجازات، وذلك بتكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي.