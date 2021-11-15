الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

مصر

تاج الدين: ما زلنا فى ذروة الموجة الرابعة من كورونا

تاج الدين
تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن ذروة الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا ما زالت مستمرة حتى الآن.

وأوضح تاج الدين في تصريحات لـ"الدستور" أننا لن نستطيع تخطي الذروة إلا باتباع كل الإرشادات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان وتطعيم أكبر عدد من المواطنين. 

وأشار تاج الدين إلى أن كل التطعيمات متوافرة في الوزارة ويمكن للمواطنين اختيار ما هو مناسب لصحتهم، لافتا إلى أنه من الضروري تلقي اللقاحات للمحافظة على صحة المواطنين. 
 وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 791 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 287682 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 935 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 64 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 343961 من ضمنهم 287682 حالة تم شفاؤها، و19499 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة أندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
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