وزير الصحة العمانى: الوضع الوبائى فى السلطنة «مُريح ومُطمئن»

أكد وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، أهمية مواصلة المواطنين والمقيمين، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واصفًا الوضع الوبائي في سلطنة عُمان بـ"المُريح والمُطمئن".

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن السعيدي قوله، خلال المؤتمر الصحفي الـ27 للجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا اليوم، إن "الوباء ما زال مستمرًا، والفيروس لم يختفِ من العالم بعد، وهناك متحوّرات جديدة لا سيما في الدول الأوروبية".

وأضاف أن "الجرعة الثالثة ليست مُعززة، وإنما هي ضرورية للمصابين بأمراض، أو من يتلقون علاجات تتسبب في خفض المناعة، مثل مرضى السرطان وفيروس نقص المناعة المكتسب".

وقال إن "الفريق الفني بوزارة الصحة يضع ضوابط للجرعة الثالثة، وأوصت المؤسسات العلمية بإعطائها بعد ستة أشهر فأكثر من الجرعة الثانية بسبب انخفاض الأجسام المضادة"، مُبينًا أن الجرعة الثالثة ستُعطى للعاملين في الخطوط الأمامية والمصابين بالأمراض المزمنة.

وأكد أن قرار منع إقامة الفعاليات ما زال ساري المفعول، مُناشدًا الولاة والجهات الرقابية المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة التي حددتها اللجنة العُليا، مضيفًا أن اللجنة العليا تتابع الوضع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والقلق موجود من حصول موجة أخرى كما حصل في بعض دول العالم.

وتلقى وزير الصحة العماني، الجرعة الثالثة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا حرصًا على تعزيز مستوى الحماية للفئات الأكثر عُرضة من خطورة الفيروس.