«انتهى زمن الفوضى».. ضربات قوية للمحليات لاسترداد أملاك الدولة في المحافظات

أحمد أبوالمحاسن ـ علي حسين ـ سارة الورداني ـ هبه عويضه ، شيماء رشاد ـ زينب علاء ـ معوض هويدي

في كل شبر على أرض مصر، تتواجد العديد من فرق العمل التنفيذية من مختلف المحافظات، تنتشر على هيئة خلايا نحل لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعادة الأراضي المنهوبة، تحديدًا البناء على المجاري المائية والأنهار.

فيما سادت حالة من العمل الجاد، مختلف محافظات الجمهورية، بهدف إزالة التعديات على أرشاي أملاك الدولة، واستعادة الأراضي المنهوبة.

وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه يتسلم بصفة دورية، تقارير أداء العمل من المحافظات، والتي تستهدف تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، باسترداد أراضي الدولة، ومنع البناء العشوائي، تحديدا على الأراضي الزراعية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، تعمل بالتوازي مع غرف عمليات المحافظات، لتلقي أوضاع العمل أولا بأول، مع وجود فرق عمل للتدخل السريع في أي وقت إذا لزم الأمر.

وأوضح شعراوي، أنه تم التنبيه على المحافظين من خلال كتب دورية أكثر من مرة، بهدف التشديد على ضرورة إزالة التعديات، ومنع البناء المخالف، مع الالتزام بتطبيق القانون بحزم وقوة على المخالفين.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل أخر تقرير تلقاه من غرفة عمليات الوزارة، والذي أوضح، قيام المحافظات بإزالة 9458 مبنى مخالف، واسترداد 1.4 مليون متر مربع 2804 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 8256 فدان ، مشيدصا بدور الأجهزة التنفيذية في المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى وجود اهتمام ومتابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

إزالة 94 حالة تعدٍ على المصارف والموارد المائية بالمنيا

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال بناء مخالف لحالتين بدون ترخيص بقرية قلوصنا، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

الشرقية.. اختتمنا المرحلة الثانية من الموجة الـ18 بإزالة 1782 حالة

وفي الشرقية، كثفت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات، و التى أعلن عنها وزير التنمية المحلية بكافة محافظات مصر.

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدث الرسمى لمحافظة الشرقية، أن اليوم أسفر تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، عن إزالة 60 حالة تعدٍ علي مساحة 14 ألف و 212 متر مبانٍ و7 قيراط بنطاق المحافظة

وأضافت، أن ذلك جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

استرداد 37 ألف متر من أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالإسكندرية

أما في محافظة الإسكندرية، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن التعدي على أملاك الدولة خط أحمر لم ولن يتم التهاون فيه، حيث كلف رؤساء الأحياء بالقيام بحملات دورية ومفاجئة للتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وتطبيق القانون لاسترداد أملاك الدولة، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

ونفذت محافظة الإسكندرية، قرارات إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منها مخالفات بطريق مصطفى كامل، وتم إزالة جميع المباني والمحلات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بطريق مصطفى كامل وحرم الطريق، وعددها 13 منزل، و16 محل، وقطعة أرض بمساحة 1000 متر، كما كلف المحافظ بالاستغلال الأمثل لجميع المساحات التي تم إزالة التعديات منها واستخدامها لإقامة مواقف للسيارات لتعظيم موارد المحافظة.

بورسعيد الأقل في أعداد حالات الإزالة المتبقية على مستوى الجمهورية

أما في بورسعيد، سجلت المحافظة أقل أعداد من حيث حالات الإزالة، وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن العمل مستمر منذ بدء الموجة الأولى وحتى تاريخه، حيث أشار مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، إلى أن عدد حالات التعدي بمحافظة بورسعيد منذ 2017 حتى الآن تبلغ (3731)، وبلغت عدد حالات الإزالة التى تم تنفيذها حتى الآن (3419) قرارًا، ومتبقى 312 قرار إزالة بمحافظة بورسعيد، كما تناول استعراض أعداد التعديات المتبقية داخل كل حى على حدة، وكذلك التعديات التابعة لجهات الولاية المختلفة ببورسعيد، كما تم عرض موقف المتغيرات المكانية ببورسعيد حتى الآن، ومستجدات العمل فى البنية التحتية الجديدة ببورسعيد ونتائج الأعمال مع أحياء المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تولى اهتمام كبيرا بملف إزالة التعديات على ممتلكات وأراضي الدولة، وهناك جهود مكثفة لإنهاء كافة أشكال التعديات ببورسعيد في أقرب وقت، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية حيث وجه بإزالة كافة التعديات بجميع المحافظة خلال مدة أقصاها ستة أشهر وذلك خلال فعاليات افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ببورسعيد.

وأوضح المحافظ أنه سيتم عقد مؤتمر أسبوعي لحين إنهاء كافة حالات التعديات المتبقية بالمحافظة سواء كانت الحالات بسيطة أو متوسطة أو شديدة ، وتم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمتابعة أعمال الإزالات لحالات التعدي المتبقية بالمحافظة وسيتابع محافظ بورسعيد بشكل يومى نتائج ومستجدات العمل، كما سيتم وضع حلول مناسبة لإزالة كافة المعوقات لإزالة التعديات المتبقية و تقديم مقترحات جذرية لمنع عودة أية أشكال للتعدي على أملاك الدولة ببورسعيد، مشيرًا إلى أن هناك إشادة من الجهات المعنية بجهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حيث تعد بورسعيد من أقل محافظات الجمهورية فى عدد الإزالات المتبقية.

وأكد محافظ بورسعيد أن سوق العصر الجديد 1 و2، يعد نقلة نوعية فى مجال الأسواق الخدمية، والذي يأتي تماشيًا مع الأسواق الحضارية التي أقيمت مؤخرًا ببورسعيد، للقضاء على كافة أشكال العشوائية والتعديات، وعودة المظهر الحضاري اللائق لمحافظة بورسعيد، والتي تتخذ خطوات ثابتة نحو التنمية والتطوير في مختلف المجالات.

محافظ سوهاج : إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إنه تم إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، منها إزالات فورية خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية خلال أسبوع، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، بمختلف مراكز المحافظة.

وشدد "الفقى" على تطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بأية تعديات، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإزالة عدد 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء منها "إزالة فورية لشدة خشبية لأعمدة الدور الثاني العلوي بقرية الحواوسة التابعة لقرية عرابة أبو الدهب بمساحة 70 متر، وإزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 3 قراريط أرض زراعية بنجع العرايا بقرية روافع القصير".

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا حملات إزالة، أسفرت عن إزالة فورية لحالتين تعدٍ على مساحة 2 قيراط أراضي زراعية بقريتي "بني حميل، والإصلاح"، وتم مصادرة مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي حي شرق سوهاج تم إزالة حالة لمخالفة بناء، حيث تم مصادرة معدات ومواد بناء من عقار مخالف بشارع 19 خلف البنك الأهلي فرع الفتح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استرداد 5398 فدان وغلق 41 محل مخالف بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المرحلة الثانية من الموجة الـ18 نجحت فى إزالة 187 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، ما بين تعدي على أراضي زراعية وتعديات مبانٍ، حيث أمكن استرداد 5398 فدان وغلق 41 محل مخالف وتنفيذ 5 قرارات إزالة خطر داهم.

ووجه الزملوط، الشكر لكافة الجهات المشاركة في حصر وتنفيذ الإزالات، مؤكدًا على أن المحافظة مستمرة فى حملاتها لإزالة كافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتصدي لأى حالات تعدٍ جديدة في المهد، للحفاظ على حق الدولة والشعب.

كما قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، سحب مساحة 65955 فدان أراضي استثمار زراعي من المستثمرين والشركات غير الجادة من الأراضي المخصصة في إطار مبادرتي النخيل والحرير، وذلك لعدم الجدية أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وكمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، ومسئولي الاستثمار وصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، حيث أكد على دعم المحافظة للمستثمرين الجادين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتمكينهم من نجاح مشروعاتهم.

محافظ الفيوم يتابع جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الـ18 للإزالات

وفي الفيوم، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن ومسئولي أملاك الدولة وحماية الأراضي بالمراكز، لمتابعة أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

شهد الاجتماع، المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة.

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن المحافظ استمع خلال الاجتماع لخطة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة باختلاف جهات ولايتها، وجهود كل مركز في حملات الإزالة، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الري، بالتنسيق مع رئيس مركز يوسف الصديق، لسرعة تنفيذ حملة مكبرة لإزالة جميع حالات التعدي على حرم الري بالمركز.

كما شدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مع وضع أولوية للتعديات على حرم الري، موجهاً بتحرير عقود حق انتفاع للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة التي يمكن استغلالها فيما بعد لإقامة مشروعات خدمية وقومية، وعدم بيع هذه الأراضي أو التفريط فيها، مؤكداً أن أراضي أملاك الدولة ملك للدولة فقط، والحفاظ عليها واجب وطني للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

كما كلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق بين جهات الولاية المعنية بحملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ18، وإبلاغهم بمواعيد حملات الإزالة، لإرسال مندوبين عن كل جهة للمشاركة بالحملات، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لدى كل مركز من المراكز حصر شامل بجميع حالات التعدي، وجهات الولاية على الأرض المتُعدى عليها، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصدار قرارات الإزالة، وإدراجها بحملات إزالة التعديات.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ، لنائب رئيس مدينة الفيوم، خلال الاجتماع، بتكثيف حملات النظافة بمختلف الشوارع والأحياء، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

فيما استعرض سكرتير عام المحافظة المساعد، الكتاب الدوري للمحافظين من وزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بالباعة الجائلين وإصدار تصاريح مؤقتة لهم، وسداد الغرامات الفورية عن المخالفات، وكذلك متابعة جهود إزالة الحواجز الخرسانية والحديدية من الشوارع، وإنشاء أسوار حول الأراضي الفضاء غير المستغلة، منعاً لاستخدامها في تجميع القمامة والمخلفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

محافظ البحيرة: إزالة 2320 حالة تعدٍ منذ انطلاق الموجة 18 لإزالة التعديات حتى الآن

وفي البحيرة، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة خلال الموجة 18 الخاصة بتنفيذ إزالة المبانى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بإزالة 2320 حالة تعدى منذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ جميع قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى مدة 6 أشهر، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة ومديرية الزراعية وقسم النادى على الأراضي الزراعية.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا مؤكدًا على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الموجة 18 لإزالة التعديات منذ انطلاقها في سبتمبر الماضي وخلال مراحلها الثلاث أسفرت حتى الآن عن إزالة 2320 حالة تعدٍ عبارة عن إزالة 2041 حالة خلال المرحلة الأولى والثانية، فى الفترة من 29/9/2021 إلى الفترة 29/10/2021.

كما أسفرت المرحلة الثالثة لإزالة التعديات والتي بدأت 6/11/2021 عن إزالة 279 حالة تعدي من إجمالي مستهدف 1000 حالة وتستمر أعمال تلك المرحلة حتى 26 من نوفمبر الجاري.

وأشار محافظ البحيرة أن إزالة التعديات خلال الموجة 18 تنوعت ما بين إزالة "مبانٍ مخالفة - تشوينات - تعديات على الأرض الزراعية - إزالات في المهد وحفر لوضع أساسات - أسوار - عشش وأكشاك ومحلات مخالفة".

هذا ويؤكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



