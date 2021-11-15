محافظ الفيوم ‏يتابع ملف إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، آخر مستجدات الأبحاث والدراسات العلمية، لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بقسم الطفيليات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار المحافظ للثروة السمكية، والدكتور أحمد حجازي رئيس المركز القومي للبحوث والوفد المرافق له، والدكتور عادل على أحمد مدير فرع المياه الداخلية والمزارع السمكية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة صفاء صالح الجيلاني رئيس محطة بحوث الأحياء المائية بمنطقة شكشوك بالفيوم، والمهندس عبدالعليم أمين محمد مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، وعدد من الباحثين المعنيين.

يأتي الاجتماع في إطار استمرار جهود التعاون المشترك لدراسة آليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والوقوف على الوضع الراهن لمشكلات تنمية الثروة السمكية بها، وتوحيد الجهود العلمية فى وضع حلول نهائية لمقاومة والحد من انتشار طفيل الأيزوبود الذى يؤثر سلبياً على الثروة السمكية بالبحيرة.

استعرض محافظ الفيوم خلال الاجتماع جهود المحافظة للارتقاء ببحيرة قارون لاستعادة التوازن البيئي لها، وعودتها لسابق عهدها لتكون مصدراً مهماً للدخل للمشتغلين بمجالات الصيد والسياحة والاستثمار، مؤكدًا على التحرك بشكل متكامل فى هذا الملف الحيوي على أسس علمية دقيقة لوضع الحلول الجذرية لمشكلة التلوث ببحيرة قارون، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لدراسة الأثر البيئي على البحيرة، والعمل على تجاوز مشكلات السنوات السابقة، مشيرًا إلى أهمية دراسة توفير مصادر للدخل من خلال فتح المشروعات الصغيرة للعاملين بمجال الصيد، لحين استعادة الحياة البحرية ببحيرة قارون بشكلٍ قوي.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن البحيرة بدأت تستعيد بعضًا من ميزاتها النسبية بعد التراجع الطفيف في نسب الملوحة، والانخفاض التدريجي لطفيل الإيزوبود بعد الجهود التى بذلت لإنشاء بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وأعمال تكريرك بحر يوسف من بدايته بمحافظة أسيوط، وتوفير مصب لمياه الري مباشرة على البحيرة، فضلاً عن أعمال شركة إميسال لاستخراج الأملاح، مما أدى إلى تحسين جودة المياه تدريجياً، لافتاً إلى جهود الدولة للارتقاء بكافة البحيرات على مستوى الجمهورية ومنها بحيرة قارون.

وأكد محافظ الفيوم، على تحديد المنهج العلمي وتوحيد لغته ومفاهيمه بين مختلف الجهات العاملة بملف تطوير وتنمية بحيرة قارون، لعدم تكرار وإعادة الأعمال والدراسات العلمية دون الوصول إلى نتائج جديدة، فضلاً عن استثمارًا الوقت والجهد باستغلال النتائج العلمية المؤكدة التى توصلت إليها الدراسات والبحوث السابقة من خلال المناهج العلمية المتفق عليها، مشددًا على منع الممارسات السلبية في التعامل بحيرة قارون من صيد جائر للأسماك وصيد للزريعة، واستخدام شباك صيد ومراكب غير ملائمة، وعدم الالتزام بمواعيد فتح وغلق البحيرة للصيد.