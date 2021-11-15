طلب التحريات بشأن 4 طن أسماك مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ علي 4 طن أسماك مجمدة منشأ أجنبى مجهولة المصدر وبدون فواتير، قبل ترويجها بالأسواق، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مطعم وثلاجة أسماك، كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقي، لحيازة وتخزين كميات من الأسماك المستوردة "مجهولة المصدر"، بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 4 طن أسماك مجمدة منشأ أجنبي مجهولة المصدر وبدون فواتير، قبل ترويجها بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.