الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقف بعض محطات المياه في 3 مراكز ببنى سويف بشكل مؤقت

ديوان عام المحافظة
ديوان عام المحافظة

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بإيقاف عمل بعض  محطات مياه الشرب"بشكل مؤقت" وكإجراء احترازي لحين مرور  بقعة زيت محدودة بترعة الإبراهيمية قادمة من مركز ملوي بمحافظة المنيا والتي  تم رصدها  والتعامل معها بالشكل الفني المطلوب، مما يترتب  على ذلك ضعف تدفق المياه المنتجة من المحطات التي لها مأخذ على ترعة الإبراهيمية

وأوضحت شركة المياه ،في بيانها الوارد لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ، أنه تم رصد البقعة والتي وصلت بشكل متقطع إلى مركز ببا ، وعليه تم إيقاف محطتي مياه ببا المتطورة والبرانقة "بشكل مؤقت"،في حين يستمر تشغيل محطة مياه كفر ناصر الواقعة على مجرى نهر النيل.

وأضافت شركة المياه ، أنه جار متابعة  بقعة الزيت بترعة الإبراهيمية، والتي من المقرر وصولها  إلى مركز بني سويف ويترتب عليها توقف محطة مياه الشرب بقرية رياض باشا "بشكل مؤقت" لحين مرور البقعة بتلك المنطقة، مشيرة إلى استمرار عمل محطتي مياه الأمريكي وأبوسليم الواقعتين على نهر النيل مباشرة في حين سيتم إيقاف العمل بمحطتى بني عدي وناصر المطورة، بالتزامن مع مرور البقعة بترعة الإبراهيمية نطاق مركز ناصر.

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شركة المياه ورؤساء الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بمتابعة مرور بقعة الزيت، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حتى خروج البقعة من دائرة  المحافظة.

الصرف الصحي بني سويف محطة مياه الدكتور محمد هاني غنيم شركة مياه الشرب والصرف الصحي محطات مياه الشرب غرفة العمليات الوحدات المحلية

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وائل لطفي

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