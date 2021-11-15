تكريم أبطال المصارعة الحاصلين على ميداليات ببطولة المتوسط من أبناء الإسماعيلية

كرم اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، أبطال المصارعة من أبناء محافظة الإسماعيلية، والحاصلين على ميداليات ببطولة البحر الأبيض المتوسط للمصارعة، والتي أقيمت مؤخرا بدولة اليونان خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر الجاري.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

حيث تم تكريم البطل عبدالرحمن السيد عبدالرحمن، الحاصل على الميدالية الذهبية في وزن 60 كجم ، بمنافسات المصارعة الحرة ببطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان تحت 17 سنة، بجانب احرازه الميدالية الذهبية في منافسات تحت 20 عام.



كما تم تكريم البطل حسين محمد عبده، الحاصل على الميدالية الذهبية في وزن 55 كجم ، بمنافسات المصارعة الحرة ببطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان تحت 17 سنة.



بجانب تكريم البطل محمود عادل محمود، الحاصل على الميدالية البرونزية في وزن 72 كجم ،بمنافسات المصارعة الرومانية ببطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان تحت 20 عام.



وخلال التكريم أكد المحافظ أن الأبطال الثلاثة نموذج مشرف يجب أن يحتذى به كافة الشباب، نظرًا لتفوقهم الرياضي بجانب تفوقهم العلمي. مطالبهم ببذل المزيد من الجهد والسعي والعمل لتحقيق ميدالية اوليمبية ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.



وأضاف أن الشباب المصري يلقى كل الدعم في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الرياضة والرياضيين سواء من خلال الطفرة الإنشائية التي تشهدها الرياضة المصرية في كافة الألعاب أو دعم النماذج الرياضية المصرية المشرفة.



واختتم المحافظ، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وكافة الجهات المعنية، ستقوم بتقديم كافة اوجه الدعم لهؤلاء الأبطال لضمان مواصلة تفوقهم الرياضي والعلمي.



ومن جانبهم وجه أبطال رياضة المصارعة الحاصلين على ميداليات ببطولة البحر المتوسط المقامة مؤخرًا بدولة اليونان، الشكر للمحافظ لدعمه المتواصل لهم، وحرصه الدائم على التواصل معهم وتكريمهم عقب كل إنجاز.



يذكر أن الأبطال الثلاثة من لاعبي مركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، ضمن مشروع وزارة الشباب والرياضة "الموهبة والبطل الأوليمبي"، والذي يتم تنفيذه في العديد من الرياضات الفردية والجماعية لصنع جيل من الأبطال لتحقيق إنجازات اوليمبية.