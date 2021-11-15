رئيس بيلاروسيا يتوعد برد صارم على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة

توعد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو برد صارم على عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد بلاده.

وأشار لوكاشينكو، في اجتماع مع مجموعة العمل حول وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الدستور الجديد، وفق ما أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية اليوم الإثنين- إلى أن بيلاروسيا متهمة بخلق أزمة مهاجرين، وبالتالي يهدد الاتحاد الأوروبي بتبني حزمة أخرى من العقوبات ضد البلاد، قائلا إن "تسهيل تدفق الهجرة عبر بيلاروسيا يمثل مشكلة أكثر مما يستحق. لم نقم بهذا قط ولا نعتزم القيام به. إنهم يحاولون ترهيبنا بالعقوبات".

وأضاف: حسنًا، سنرى. يعتقدون أنني لم أقصد ما قلته... سندافع عن أنفسنا، مؤكدا "ليس لدينا مجال للتراجع"، قائلا-عن سبب ذكره لأزمة المهاجرين والعقوبات-: "هذا لكي تعرف ما يحدث وما يتعين علينا القيام به من أجل الحفاظ على الهدوء والسلام في مجتمعنا".

وأوضح أن تدفق كبير من السياح والمواطنين الأجانب الآخرين يمرون عبر بيلاروسيا يوميا، واصفا الوضع وكأنه مرجل يشوبه أجواء مشحونة لا يحتمل بأي حال من الأحوال خلق أي توترات.

وتابع قائلا: ومع ذلك، فإن الدستور هو أحد الفرص التي تحاول معارضتنا التي تعيش في المنفى استغلالها مرة أخرى لزعزعة استقرار الوضع وأؤكد أنهم سوف يفشلون فشلاً ذريعاً وهذه المرة سوف يفشلون تماما، مختتما تصريحاته بالقول: سنرد على العقوبات. هذا الأمر ليس مطروح حتى للمناقشة.

وعلي صعيد اخر.. سيشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على بيلاروسيا المتهمة بتنظيم تدفق لاجئين إلى الحدود البولندية للضغط على أوروبا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الاثنين، قبل اجتماع في بروكسل.

وقال ماس، لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، «يطالب برفع جميع العقوبات.. سنرد اليوم: سنزيد من تشديد العقوبات».

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، أنّ بلاده تؤيّد فرض عقوبات أوروبية جديدة على مينسك، متّهماً الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنّه يرسل المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.

وقال ماس في بيان: "سنعاقب كلّ من يشارك في تهريب المهاجرين لهدف محدّد"، مؤكّداً أنّ الاتّحاد الأوروبي سيعمل على "تمديد وتشديد العقوبات المفروضة على نظام لوكاشينكو".

وأضاف: "يجب على لوكاشينكو أن يدرك أنّ حساباته لا تُجدي"، مشدّداً على أنّه "لا يمكن ابتزاز الاتّحاد الأوروبي".