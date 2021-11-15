أنغام تطرح أغنية «هتشتاقوا» على «يوتيوب»

طرحت الفنانة أنغام، اليوم الاثنين، عبر قناتها الرسمية على موقع/يوتيوب/، أغنيتها الجديدة "هتشتاقوا".

وتنتمي أغنية "هتشتاقوا" للطابع الشعبي، وهي التجربة الأولى للفنانة أنغام مع هذا اللون من الغناء، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

وكانت أنغام قد طرحت في شهر أغسطس الماضي، أغنية "ونفضل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ولاقت نجاحا وتجاوبا من قبل الجمهور .

وعلي صعيد اخر.. كشفت المطربة أنغام عن حقيقة ارتباطها خلال الفترة الماضية وإتمام خطوبتها خلال الفترة الماضية، حيث عبرت النجمة أنغام، عبر خاصية “ستوري” على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام عن استيائها لانتشار أخبار وشائعات عنها خلال الفترة الماضية بها معلومات مغلوطة حول خطبتها.

وكتبت المطربة أنغام عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام": "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام"، وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين شجعوها على توضيح الأمور في موعدها.

وتعيش الفنانة أنغام حاليًا حالة من التركيز من أجل اختيار عدد من الأغنيات التي تسعى لإدراجها في ألبومها الجديد خلال الفترة القادمة وتحسم موقفها من تقديم كليبات جديدة خلال الفترة القادمة أم تنتظر خلال الفترة الحالية.

حرصت النجمة أنغام، على حضور العرض الأخير لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشعلت النجمة أنغام، أجواء العرض بعد أن طلب منها الفنان يحيى الفخراني، الصعود على خشبة المسرح، حيث اشتعلت القاعة بالتصفيق، مع إبداء حالة الإعجاب بالعرض المميز، كما أشاد أبطال المسرحية، بحضورها ودعمها للعرض بكلماتها المميزة، وسط حالة من إعجاب الفنانين الشباب.