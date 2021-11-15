«البيئة» تمنع دخول مقارها دون كارت الحصول على تطعيم كورونا

تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قراراً تنظيمياً بشأن عدم السماح بدخول العاملين بوزارة البيئة اليوم وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات والأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية إلى المقار الخاصة بالوزارة ممن لم يحصلوا على تطعيم كورونا ابتداءا من اليوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ .

وزارة البيئة

وأكدت وزيرة البيئة أنه لن يتم السماح بدخول أى موظف لا يحمل كارت التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبى يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا .

وزارة البيئة

وأهابت وزارة البيئة بالعاملين بكافة مقارها ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا، بضرورة التوجه إلي أقرب وحدة صحية لهم للحصول على التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم وللمساهمة فى الحد من انتشار الفيروس فى البلاد.

وزارة البيئة

تبدأ الحكومة بدءً من اليوم 15 نوفمبر، منع وعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح الخاص بمواجهة فيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وعملت كل وزرة عل تفعيل القرار، فخلال اجتماع الحكومة شدد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، كتابًا دوريًا لجميع المديريات التعليمية يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك.