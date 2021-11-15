القيء لدى الأطفال.. الأعراض و الأسباب وعلاجه بطرق صحية

يعتبر القيء علامة شائعة على المرض لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و5 سنوات ، ولكن قد يكون من الصعب معرفة السبب على وجه اليقين، ويعتبر القيء بشكل عام من أعراض العدوى، ومن المرجح أن يتقيأ الأطفال الصغار، خاصة إذا كان لديهم ارتجاع.

ووفقًا لموقع “pregnancy birth baby” نرصد ما الذي يمكن أن يسبب القيء عند الأطفال؟

ما الذي يمكن أن يسبب القيء عند الأطفال؟

- يعد التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ، المعروف باسم "المعدة والأمعاء"، أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للقيء الحاد عند الأطفال، على الرغم من أن أنواعًا أخرى من العدوى مثل البرد أو عدوى المسالك البولية يمكن أن تسبب القيء أيضًا.

- يمكن أن يسبب التسمم الغذائي أو الحساسية الغذائية القيء أيضًا.

- يمكن أن يسبب السعال الشديد القيء ، خاصة إذا كان الطفل يعاني من ارتجاع المريء.

- الإسهال والحمى والشعور عموما على ما يرام وغالبا ما تكون موجودة وكذلك أثناء نوبات من القيء.

- يتعرض بعض الأطفال لدوار الحركة والقيء عندما يكونون في السيارة أو عربة الأطفال.

- يمكن أن يكون القيء أيضًا علامة على حالات طبية أخرى أكثر تعقيدًا مثل التهاب الزائدة الدودية أو الانسداد.

ما الأعراض الأخرى التي قد يعاني منها طفلك؟

يمكن أن يكون القيء هو العرض الوحيد الذي يعاني منه الطفل عندما يكون على ما يرام وأول علامة على أن شيئًا ما ليس على ما يرام، أو يشكو بعض الأطفال من الغثيان قبل أن يتقيأوا أو يبدوا وكأنهم فاترون وهادئون، وسيؤثر عمر الطفل ونموه على مدى قدرتهم على وصف شعورهم.

كيف أعالج طفلي الذي يتقيء في المنزل؟

تستجيب معظم حالات القيء جيدًا للعناية اللطيفة في المنزل، و المهم هو أن يبقى طفلك رطبًا ويشرب الكثير من السوائل، حليب الأم، التركيبة، محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم كلها مناسبة، ولكن تجنب تقديم المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر.

من المرجح أن يتحمل الأطفال كميات صغيرة من السوائل بشكل متكرر أكثر من المشروبات الكبيرة بمعدل أقل. قد لا يكونون مهتمين بتناول الطعام ، لكن شرب الماء والسوائل الأخرى سيساعدهم على البقاء رطبًا.

هل يجب أن يبقى طفلي في المنزل؟

أبقِ طفلك في المنزل عندما يتقيء، حتى إذا كنت تشك في أن السبب ليس معديًا ، فسوف يحتاجون إلى يومين هادئين للتعافي، من المهم أيضًا أن تفعل ما في وسعك لدعم نظام المناعة لديهم لمساعدتهم على التحسن، يساعد النوم والراحة، وكذلك شرب الكثير من السوائل.

كيف يمكنني الحد من انتشار جراثيم القيء؟

- يجب أن تبقي طفلك بعيدًا عن الآخرين بقدر ما تستطيع. لا تشارك أكوابهم أو أطباقهم واغسل جميع بياضات الأسرة والملاءات والملابس والمناشف في الماء الساخن.

- تأكد من غسل يديك وتجفيفها بعناية بعد تنظيف القيء وحاول ألا تتنفس عندما يتقيأ طفلك بالفعل. استخدم مناشف ورقية يمكن التخلص منها لتنظيف القيء ورذاذ مطهر على الأسطح والأرضيات.

متى يجب أن ترى الطبيب؟

- إذا كان يبدو أنهم لا يتحسنون تزداد احتمالية الإصابة بالجفاف بعد 12 ساعة أو أكثر، لذا راقب طول الفترة التي كان طفلك يتقيأ فيها.

- إذا كانوا لا يتحملون السوائل ويتقيأون معظم السوائل التي يشربونها أو كلها ولا يحتفظون بأي سوائل.

- إذا كان القيء يحتوي على دم أو صفراء (لون أخضر).

- إذا بدا عليهم الخمول أو الجفاف.

- إذا لم يكن يتبول ، يبدو شاحبًا ورقيقًا ، ولا دموع عندما يبكي وعيونهم غارقة.

- إذا كان لدى طفلك أي دم في برازه.

- إذا كان لديهم ألم في البطن أو حمى.