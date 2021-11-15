الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيى الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية بمشاركة القوات المسلحة

السفارة البريطانية
السفارة البريطانية بالقاهرة

أحيت السفارة البريطانية بالقاهرة الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية ( الأولى – الثانية ) وذلك بمشاركة القوات المسلحة ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى وعدد من أسر ضحايا المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية .

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السفارة البريطانية بالقاهرة

حيث أجريت المراسم بمنطقة مقابر الكومنولث الحربية بهيلوبوليس ، وأعقب ذلك أداء ترانيم الصلاة والوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الحرب، كما اشتملت المراسم قيام قادة الوفود الأجنبية بوضع أكاليل الزهور على قبر ضحايا الحرب العالمية ( الأولى – الثانية ).

لا يتوفر وصف.
السفارة البريطانية بالقاهرة

حضر المراسم مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر  العربية.

لا يتوفر وصف.
السفارة البريطانية بالقاهرة
لا يتوفر وصف.
السفارة البريطانية بالقاهرة
لا يتوفر وصف.
السفارة البريطانية بالقاهرة

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وائل لطفي

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