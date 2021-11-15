السفارة البريطانية بالقاهرة تحيى الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية بمشاركة القوات المسلحة

أحيت السفارة البريطانية بالقاهرة الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية ( الأولى – الثانية ) وذلك بمشاركة القوات المسلحة ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى وعدد من أسر ضحايا المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية .

السفارة البريطانية بالقاهرة

حيث أجريت المراسم بمنطقة مقابر الكومنولث الحربية بهيلوبوليس ، وأعقب ذلك أداء ترانيم الصلاة والوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الحرب، كما اشتملت المراسم قيام قادة الوفود الأجنبية بوضع أكاليل الزهور على قبر ضحايا الحرب العالمية ( الأولى – الثانية ).

السفارة البريطانية بالقاهرة

حضر المراسم مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.

السفارة البريطانية بالقاهرة

السفارة البريطانية بالقاهرة