الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا وفرنسا يؤكدان التزامهما الصارم بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، استمرار التزامهما الصارم بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم/الاثنين/ خلال مكالمة هاتفية بين كبار دبلوماسيي البلدين، وأضاف البيان أن وزيري الخارجية ناقشا أيضا الجهود المشتركة لمعالجة البرنامج النووي الإيراني.
وقال لودريان، في تغريدة عبر منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تحدثت مع نظيري الأمريكي حيث بحثنا تطورات الأوضاع في أوكرانيا في سياق التوتر الحالي"، وأنه ناقش مع بلينكن كذلك "الملف الإيراني في ظل اقتراب استئناف المفاوضات مع إيران".
وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري، من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا في محاولة للضغط عليها، وأكدت واشنطن استعدادها لدعم أوكرانيا، في وقت تعرب فيه عن قلقها حيال نشاطات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية.
في سياق آخر، حثت الولايات المتحدة السلطات الكوبية على رفع الحظر المفروض على التظاهر قبيل تظاهرة مقررة مناهضة للحكومة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، قبيل المسيرات المقررة اليوم الاثنين: "ندعو الحكومة الكوبية لاحترام حقوق الكوبيين، عبر السماح لهم بالتجمّع بشكل سلمي واستخدام أصواتهم بدون خوف من رد الحكومة أو العنف وإبقاء خطوط الإنترنت والاتصالات مفتوحة من أجل التبادل الحر للمعلومات".
وتابع قائلا: نحض الحكومة الكوبية على نبذ العنف، وبدلًا من ذلك الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية للإنصات إلى أصوات شعبها، داعيًا دولًا ديموقراطية أخرى إلى "ترديد صدى دعم واشنطن للمتظاهرين الكوبيين".
وكانت المعارضة الكوبية دعت لتنظيم تظاهرات في هافانا و6 مقاطعات للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، فيما منعت السلطات تنظيم الاحتجاجات.
وعلي صعيد اخر.. يتوجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إلى فرنسا للمشاركة في "قوة البيئة الخضراء: مستقبلنا الآن" اليوم الاثنين، بعد اختتام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب26) في جلاسكو.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم أنه من المقرر أن يجمع هذا المؤتمر كبار قادة الحكومات ورجال الأعمال من الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا لتسليط الضوء على الحلول الواقعية القائمة على التكنولوجيا لمعالجة أزمة المناخ وإظهار كيف ستساعد تقنيات الطاقة الخضراء في تشكيل المستقبل.

الولايات المتحدة أوكرانيا فرنسا أمريكا واشنطن

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