الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تؤكد دعمها لبولندا في أزمة المهاجرين مع بيلاروسيا

المهاجرين مع بيلاروسيا
المهاجرين مع بيلاروسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي زبيجنيو راو مجددًا دعم الولايات المتحدة لبولندا فيما اسماه بـ"استغلال بيلاروسيا للمهاجرين المستضعفين".

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، بأن وزيري خارجية البلدين استنكرا بشدة استغلال المهاجرين المستضعفين، كما أعرب بلينكن عن تقديره العميق لدعم بولندا الصريح لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

واحتشد خلال الأشهر الأخيرة عدة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين، بالدرجة الأولى من العراق، عند حدود بيلاروسيا مع بولندا، وذلك وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.

وبسبب تدهور الوضع في المناطق الحدودية أدخل الرئيس البولندي أندجي دودا، حالة الطوارئ على الحدود، وتستخدم سلطات البلد الجيش والشرطة للإشراف على الوضع هناك.

وتتهم بولندا الطرف البيلاروسي بنقل هؤلاء المهاجرين إلى الحدود لافتعال أزمة، بينما تقول بيلاروسيا إن الحكومة البولندية تطردهم باستخدام العنف.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره البولندي، زبيغنيف راو، تطورات الأوضاع على الحدود بين بيلاروس وبولندا، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للطرف البولندي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان أصدره، أن بلينكن أجرى اتصالا مع راو حيث "أكد دعم الولايات المتحدة لبولندا في وجه الاستغلال السخيف للمهاجرين الضعفاء من قبل نظام" الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

وأضاف البيان أن "تصرفات نظام لوكاشينكو تهدد الأمن وتبث الشقاق وتهدف إلى صرف الانتباه عن تحركات روسيا على الحدود مع أوكرانيا".

وأشار برايس إلى أن الوزيرين "دانا بشدة استغلال المهاجرين الضعفاء كأداة ودعوا لوكاشينكو إلى إزالة الأسباب الجذرية للعقوبات المفروضة من قبل الغرب والتي تتمثل في رفض حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب البيلاروسي".

واحتشد خلال الأشهر الأخيرة عدة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين، بالدرجة الأولى من العراق، عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.

واشنطن بيلاروسيا أزمة المهاجرين مع بيلاروسيا أزمة المهاجرين بولندا أمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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