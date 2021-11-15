محافظ قنا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بـ«جزيرة الحمودي»

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عددًا من المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بجزيرة الحمودي التابعة لمركز ومدينة الوقف، رافقه خلالها اللواء طارق رسلان وأسامة الهوارى عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



استهل الداودى جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية والتشطيبات بنقطة إسعاف القرية، والمقامة علي مساحة ٣٥٠ مترًا، مكونة من طابقين، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها وجارٍ إنهاء التشطيبات، وسوف تضم سيارتىّ إسعاف مجهزتين على أعلى مستوى، لتضاف للخدمة التي يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير حياة كريمة وآدمية للمواطن القنائي.

كما تابع محافظ قنا جولته بتفقد الموقع المقترح لإنشاء محطة رفع صرف صحى على مساحة ٤٢٠٠م، مشيرًا إلى أنه تم تمهيد الأرض ووضع تربة الأساس وتتولي الهيئة الهندسية بعمل التصميمات اللازمة للمحطة تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية بها.

واختتم جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية بمركز الأمومة والطفولة على مساحة ١٠٠٠ متر، والتي يجري تنفيذها ضمن مشروعات التضامن الاجتماعي التي تستهدفها مبادرة "حياة كريمة".

وشدد الداودي علي مسئولي الشركات المنفذة ضرورة العمل على مدار الساعة، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع ضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة وفقًا لأعلى المواصفات، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" أولًا بأول، وذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصري.