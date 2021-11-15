فساتين زفاف بأكمام طويلة موضة شتاء 2022

اختيار فستان الزفاف من أصعب الأشياء التي يمر بها العروسة خلال الترتيب إلي حفلة الزفاف الخاصة بها، وخاصة في فصل الشتاء يكون اختيار الفساتين من أصعب الأشياء التي يمكن أن تمر بها ووفقًا لموقع “fustany” نرصد مجموعة من الفساتين الشتوية لحفل الزفاف موضة شتاء 2022.

- فستان زفاف بأكمام طويلة مكشوف الكتفين

لذا فأنت تريدين فستانًا بأكمام طويلة ولكنك ترغبين في إضفاء البهجة عليه قليلًا ، لذا ارتدي فستانًا بدون أكتاف بأكمام طويلة، ، فستان زفاف رائع سيجعلك بلا شك تشعر وكأنك أميرة في يومك الخاص.

- فستان زفاف منفوخ الأكمام

إذا كنت تبحثين عن فستان زفاف غير تقليدي، فإن فستان الزفاف ذو الأكمام المنفوخة يمنحك المظهر المثالي وهو مثالي للعروس ذات الجسم الكمثري لأنه سيخلق التوازن المثالي لشخصيتها.

- فستان زفاف بأكمام طويلة يتميز بالبساطة والأناقة

إذا كانت العروس تفضل ثوب الزفاف البسيط ، يمكنك اختيار فستان بأكمام طويلة، واختار ثوبًا بأكتاف مبطنة لإضافة حجم إلى ثوبك.

- فستان زفاف بأكمام شفافة

الفستان ذو الأكمام الشفافة يشبه فستان peek-a-boo، وإنه مثل ارتداء فستان بقصة على شكل قلب بينما لا يزال يرتدي فستانًا بأكمام.

- فستان زفاف مستوحى من بوهو

فستان الزفاف المستوحى من البوهو مثالي لعروس ترابية حرة الروح، مع تراكب الدانتيل الكامل أو بتات وقطع من الدانتيل.

- فستان زفاف بأكمام جرس

في يومك الخاص، سيكون ثوب الزفاف بأكمام الجرس، المعروف أيضًا باسم الأكمام الواسعة، الخيار الأمثل، إنه اختيار ملفت للنظر للعرائس الذين يتمتعون بإحساس جريء بالأناقة لأي نوع من حفلات الزفاف.

- فستان زفاف قصير بأكمام طويلة

إذا كنت تريد أن تتذكر العروس التي ارتدت شيئًا غير متوقع في يوم زفافك، فارتدي شيئًا غير عادي وفريد ​​من نوعه، ضعي في اعتبارك ارتداء فستان قصير أو فستان بفتحات لإظهار ساقيك ولا يزال بأكمام طويلة.

- فستان زفاف أنيق أو بسيط بأكمام

تصميم بسيط بدون قصات كاشفة يمكن أن ترتديه العروس المحجبة، وإنه أسلوب بسيط للغاية يبدو أنيقًا للغاية بسبب بساطته، وإذا كان هناك أي تخفيضات أو كان خط العنق عريضًا جدًا، يمكنك ببساطة تغيير التصميم ليناسب حجابك.

- فستان زفاف بأكمام طويلة مع واجهة بسيطة وحفلة في الخلف

هذا النوع من التصميم بسيط من الأمام والحفلة من الخلف؛ إنه أسلوب مثير لفساتين الزفاف سيبدو بلا شك رائعًا عليك.

- "ماذا ترتدي؟" فستان زفاف بأكمام طويلة



أخيرًا، هذا للعرائس الجريئات اللواتي يرغبن في الحصول على شيء خارج عن المألوف، لكن لا يزال له أكمام طويلة مع لمسة، ستوفر الأكمام ذات الطبقات من الشيفون حركة لطيفة جدًا أثناء الرقص.