الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط: تغييب أى موظف يحضر دون شهادة تلقى اللقاح

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه واعتبارًا من اليوم الإثنين سيتم حظر دخول أي موظف بالجهاز الإدارى للمحافظة والمديريات الخدمية إلا بعد تقديم شهادة تثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

كما أكدت أنه فى حالة عدم تقديم تلك الشهادة سيتم اعتبار الموظف متغيبًا عن العمل كما سيجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.

وشددت "المحافظ" على رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات التنفيذية والمديريات بتطبيق هذا القرار، وذلك لتنفيذ ما تستهدفه الدولة من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط كورونا

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