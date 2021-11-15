حظر إقامة أسواق الماشية بنطاق مراكز ومدن الغربية لمدة شهر

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارًا اليوم الإثنين، بمنع وحظر إقامة أسواق الماشية بنطاق مراكز ومدن المحافظة لمدة شهر وذلك حتى 15 ديسمبر القادم، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح محافظ الغربية، أن حظر إقامة أسواق المواشي، يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال منع تجمعات المواطنين.

وكان محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، والمرور على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما شدد المحافظ، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعي بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضًا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

كما تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال جولته أعمال تطوير شارع الجانبية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية، الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا وعادل داوود رئيس حي أول طنطا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الشارع يعد أحد المحاور المرورية الهامة بمدينة طنطا كونه يربط شارعي البحر والجلاء بالمحطة والشوارع الرئيسية المتفرعة منها، ذلك بالإضافة إلى ربطه بين أحياء أول وثان طنطا.

وخلال الجولة ، تابع المحافظ الأعمال الجارية بالشارع من إزالة طبقات الأسفلت القديمة، حيث يتم رصف الشارع بطول 1200 متر وبتكلفة مالية تقدر بـ8 مليون جنيه، موجهًا إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل حركة المرور خلال فترة الرصف، كما وجه حي أول وثان طنطا باتباع كافة الخطوات السابقة في خطط الرصف من (تركيب البلدورات، تركيب أعمدة إنارة جديدة وعمل بالوعات لصرف الأمطار بطول الشارع).

يُذْكَر أن شارع الجانبية من أكثر الشوارع التي طالب المواطنون برصفها، وقد تم البدء في رصفه عقب انتهاء شركات المرافق من إدخال كافة خدماتها.