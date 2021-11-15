ضبط أصدقاء شاب عُثر على جثته داخل سيارة بالتجمع الأول

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أصدقاء شاب عثر على جثته داخل سيارة بأحد كمبوندات منطقة التجمع الأول.

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتوفى عثر عليه منتفخا داخل سيارة متوقفة وأن الجثة تعود لطالب يدعى “م. م” في العقد الثالث من العمر.

وأضافت التحريات ان الواقعة تعود لحوالي 3 أيام مضت، حيث رصدت كاميرات المراقبة سيارة أخرى سوداء كانت تسير مع سيارة المتوفى وقام سائق سيارة المتوفي بالترجل منها بعد ركنها واستقل السيارة الأخرى ولاذوا بالفرار وبعمل التحريات تم تحديد المتهمين وضبطهم وجار مناقشتهم للوقوف على ملابسات الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شخص متوفى في ظروف غامضة داخل سيارة بمنطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالي مفاده وجود جثة داخل سيارة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مواطن في الكرسي الخلفي للسيارة متوفي في ظروف غامضة، حيث دلت المعاينة الأولية أن السيارة كانت مُغلقة من الداخل.

وكشفت المعاينة أن الجثة في حالة انتفاخ و أنه لا توجد أي إصابات ظاهرية بالجسم سوى حز بسيط حول ذراع المتوفى الأيسر ملفوف بشاحن وعثر على هاتفه المحمول ومفاتيح السيارة.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.