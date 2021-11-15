الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أصدقاء شاب عُثر على جثته داخل سيارة بالتجمع الأول

جثة
جثة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أصدقاء شاب عثر على جثته داخل سيارة بأحد كمبوندات منطقة التجمع الأول.

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتوفى عثر عليه منتفخا داخل سيارة متوقفة وأن الجثة تعود لطالب يدعى “م. م” في العقد الثالث من العمر.

وأضافت التحريات ان الواقعة تعود لحوالي 3 أيام مضت، حيث رصدت كاميرات المراقبة سيارة أخرى سوداء كانت تسير مع سيارة المتوفى وقام سائق سيارة المتوفي بالترجل منها بعد ركنها واستقل السيارة الأخرى ولاذوا بالفرار وبعمل التحريات تم تحديد المتهمين وضبطهم وجار مناقشتهم للوقوف على ملابسات الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شخص متوفى في ظروف غامضة داخل سيارة بمنطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالي مفاده وجود جثة داخل سيارة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مواطن في الكرسي الخلفي للسيارة متوفي في ظروف غامضة، حيث دلت المعاينة الأولية  أن السيارة كانت مُغلقة من الداخل.

وكشفت  المعاينة أن الجثة في حالة انتفاخ و أنه لا توجد أي إصابات ظاهرية بالجسم سوى حز بسيط حول ذراع المتوفى الأيسر ملفوف بشاحن وعثر على هاتفه المحمول ومفاتيح السيارة.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

القاهرة أصدقاء شاب جثة شخص متوفى سيارة التجمع الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

«تحذير للعاملين».. «الأوقاف» تُصدر بيانًا جديدًا بشأن «صناديق التبرعات»

«حفتر» يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.. غدًا ‎

وزير التعليم عن مناهج «رابعة ابتدائي»:«ليست مشكلتنا واللي معاه دليل يجيبه»

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسرائيلية تل أبيب (فيديو)

محافظ دمياط: تغييب أى موظف يحضر دون شهادة تلقى اللقاح

«التخطيط» تطلق برنامج «هى لمستقبل رقمي» لتدريب 2000 سيدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 12 عاماً: رفع الحراسة المشددة على عائلة نتنياهو ديسمبر المقبل

الجيش الإسرائيلى يسمح بإطلاق النار الحى على اللصوص

المعارضة الإسرائيلية تقدم مشروع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن