ضمن جهود ميكنة الشهر العقاري.. تفاصيل إطلاق «العدل» لحقيبة التوثيق المتنقلة

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، جهودها في ملف التحول الرقمي في إطار رؤية مصر الرقمية، وشاركت الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا في دورته الـ25، بعدد من المشاريع الإلكترونية، التي بلغت 16 مشروعا إلكترونيا، ومنها مايخص قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وهي حقيبة التوثيق المتنقلة.

حقيبة التوثيق المتنقلة

وحقيبة التوثيق المتنقلة، هي حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية، وتعد مكتب شهر عقاري متنقل، يقوم الموثق باستخدامها أثناء الانتقالات الخارجية.

- محتويات حقيبة التوثيق المتنقلة



تحتوي الحقيبة علي جهاز كمبيوتر لوحي، وبصمة إلكترونية، طابعة محمول، جهاز ماسح ضوئي محمول، وجهاز myfi للربط مع مركز معلومات الشهر العقاري والتوثيق.



سيارة توثيق متنقلة

وكانت الوزارة قد أطلقت خلال الفترة الماضية، خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية.

وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.

- إصدار قرار بإنشاء فروع توثيق متنقلة

وكان أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرارات الوزارية أرقام 3228، و3229، و3230، و3231، و3232، و3233، و3234، و3235، و3236، و3237 لسنة 2021، بإنشاء فروع توثيق متنقلة "10 سيارات متنقلة" تتبع مكتب التوثيق المركزي وتقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

وجاء القرار الوزاري بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، وينشر القرار في الوقائع المصرية وعمل به اعتبارا من 1 يونيو 2021.

وتضمنت مشاريع وزارة العدل الإلكترونية التي شاركت بها في المعرض الدولي التكنولوجي الآتي:

- مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء.

- مشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد.

- مشروع ميكنة مراسلات الإعلان.

- منظومة فرض وإنفاذ القانون.

- برنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

- التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية.

- إصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

- ميكنة إقرارات الذمة المالية.

- برنامج وزارتي.

- مشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية.

- سيارة التوثيق المتنقلة.

- حقيبة التوثيق المتنقلة.

- خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق.

- خدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق.

- حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية.

- برنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

