«بنى سويف» تمنع دخول الموظفين إلا بعد تلقي لقاح كورونا

بدأت محافظة بني سويف اليوم الإثنين، تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، والخاص بتنظيم دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري والمواطنين المترددين على تلك الجهات والمصالح الحكومية، إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR، والذي سيتم تطبيقه أيضًا بداية من 1 ديسمبر المقبل على المواطنين المترددين على المنشآت الخدمية بمقار الدواوين العموم ومديريات الخدمات.

كما تمت مراجعة الحالات السيدات الحوامل والمرضعات ممن لديهن أطفال أقل من 6 أشهر، ويستلزم ذلك إحضار شهادة ميلاد للطفل الرضيع، وفي حالة السيدة الحامل يتم إحضار تحليل حمل من معمل تحاليل معتمد، حيث تم توزيع عدد من الأطباء على مقار الوحدات المحلية، بواقع طبيب لكل ديوان وحدة محلية في الفترة الصباحية "من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحًا" أثناء توقيع العاملين للحضور، لمراجعة والتأكد من وجود الموانع تلقي اللقاح، بالإضافة إلى تواجد طبيبين بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، لاستقبال العاملين في المديريات الخدمية التابعة للمحافظة، لإقرار موانع التطعيم لبعض الحالات المستثناة من تلقي اللقاح.

وكلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "منذ صدور القرار"، التنفيذيين المعنيين من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة، بمتابعة تفعيل قرار الحكومة فيما يخص العاملين بالجهاز الإداري، بداية من اليوم الإثنين، بحيث لن يسمح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمكان عمله، باستثناء العاملين من السيدات اللائي لديهن موانع صحية تمنع من تلقيهن اللقاح، والتي سيتم التأكد منها طبيًا تحت إشراف أطباء من مديرية الصحة.