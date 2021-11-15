وفاة السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان

توفي اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، أثر تعرضه لأزمة قلبية، وذلك أثناء تواجد في محل إقامته بمحافظة القاهرة، حيث أنه سيتم تشييع جنازته من أحد المساجد بمحل إقامته.

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أهالى أسوان منشورات العزاء والمواساة، وذلك بعد علمهم بوفاة اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، ومع كل منشور منهم حرصوا على وضع صورة له، وذلك وسط أجواء مليئة بالحزن الشديد.

جدير بالذكر أن تقلد اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، العديد من المناصب داخل المحافظة، أبرزها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وبعدها مباشرة تولى منصبه الحالي.

ومن جهة أخرى كانت أحالت محكمة جنايات أسوان، أوراق قاتل الشاب سائق توكتوك، والمتهم فيها عامل، حيث أنه استدراج المجني عليه بغرض سرقة التوكتوك الخاص به، وطعنه 34 طعنة متفرقة بالجسم، وبعدها تخلص من جثته من خلال إلقاء جثته فى منطقة نائية، إلى المفتى لتأكيد حكم الإعدام.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي طعن في تقرير الطبيب الشرعي والي تحريات المباحث، لكن بعد الانتهاء من سماع دفاع المتهم، أصدرت المحكمة بإحالة أوراق المتهم “صالح. م. ح” إلى مفتي الجمهورية .

ومن جانبها أعربت والدة أندرو عن فرحتها وسعادتها البالغة بعودة حق ابنها، وذلك بعد حكم احالة اوراق قاتل ابنها إلي مفتي الجمهورية، خاصة أنها كانت تنتظر الحكم منذ لحظة قتل نجلها

وأوضحت أن القاتل لم يكن في قلبه رحمه مطلقًا وطعن ابنها 34 طعنة متفرقة بالجسم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرة إلى أن نجلها مات رجل، نظرًا لانه كان يدافع على التوكتوك الذي يسعى وراء رزقه به و لقمة عيشه، ولكن القاتل لم تكن به ذرة رحمة أو شفقة.

جدير بالذكر أن تعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بأسوان، غموض واقعة مقتل سائق توك توك، بغرض السرقة، بعدة طعنات، حيث تلقى قسم ثاني أسوان، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص سائق مركبة توك توك، يدعى أندرو جرجس 19 عامًا، مقيم عزبة العسكر أول أسوان.

وتم استهداف الجاني بمأمورية مشكلة فريق البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بأسوان.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، ويدعى “صالح.م.ح” 28 عامًا عاطل، مقيم بذات عنوان المجنى عليه، حيث استدرج المجنى عليه، بزعم توصيله إلى المدينة الصناعية الجديدة، بناحية قسم ثان أسوان، وعقب ذلك تعدى عليه بسلاح أبيض مطواة وسدد له 28 طعنة متفرقة بالجسم، وعقب ارتكاب جريمته، استولى على التوك توك، حتى نفذ منه البنزين، وتركه بأحد الشوارع التابعة لدائرة القسم.