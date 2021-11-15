الإثنين 15 نوفمبر 2021
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مصر

وزير الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من أراضي «بيت الوطن» بالعبور 2 يناير

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 2-1-2022، وحتى يوم الأربعاء 12-1-2022، في تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثامن بلوك 17112 بمدينة العبور.
وأشار وزير الإسكان، إلى دفع العمل بمشروعات المرافق والطرق لخدمة قطع الأراضي بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة، ولسرعة تسليمها لمستحقيها وتحقيق التنمية المستهدفة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم العديد من قطع الأراضي والوحدات السكنية لمستحقيها.
من جانبه، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 61 : 75، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 46 : 60، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 16 : 30، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 1 : 15، يوم الإثنين 10/1/2022، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 11/1/2022، والأربعاء 12/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة. 
وكان أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الافتتاح التجريبي لممشى وتراك الدراجات والچيم المفتوح بالمدينة، وذلك في إطار التشجيع على ممارسة الرياضة وخدمة سكان مدينة العبور، وإعادة الواجهة الحضارية اللائقة بالمدينة.
وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن الممشى وتراك الدراجات يبلغ طوله 4 كم  وبعرض 4 أمتار ومزود بمظلات حديثة (برجولات) تم إنشاؤها  باستخدام مواد سهلة الفك والتركيب ومستدامة لتتحمل العوامل الجوية، ولحماية مرتادي الممشى وذويهم من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة، كما تم تزويد الممشى بأماكن جلوس ومد شبكة إنارة لكامل الممشى لسهولة استخدامه، ولزيادة العامل الأمني.
وقال رئيس الجهاز، إنه تم إنشاء الچيم المفتوح على مساحة (١٠٠٠م)، ويعد أول چيم مفتوح متكامل يتم إنشاؤه، ويضم 34 لعبة مختلفة بخلاف الأجهزة الخاصة باللياقة البدنية، علما بأن كافة الأجهزة والمعدات مجهزة للعمل في الظروف الجوية المختلفة، وتم تنفيذ مظلة لحماية مستخدمي الأجهزة  من أشعة الشمس،  كما تم تزويد الچيم بشبكة إنارة لكامل المسطح لسهولة استخدام الأجهزة ليلاً،  بجانب منظومة كاميرات مراقبة لرصد أي تجاوزات أو مخالفات.
ونوه بأن ذلك يأتي في إطار سعي الجهاز لتقديم أفضل  الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوي العام للمدينة، بجانب ما تم وجارٍ  تنفيذه من مشروعات خدمية وأعمال التطوير بالأحياء المختلفة.

 

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق جهاز تنمية مدينة العبور تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي بيت الوطن المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة العبور

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