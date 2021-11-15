الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في برد الشتاء.. مبردات ملونة لديكوات موضة شتاء 2022

مبردات للشتاء
مبردات للشتاء

المبرد، وهو شيء لا غنى عنه في معظم الأماكن في فصل الشتاء، عادة ما يكون قطعة وظيفية يتم إجراؤها في بعض الألوان الأساسية ويتم إخفاؤها خلف ستار أو غطاء حتى لا تراه، ولكن ماذا لو جعلته جزءًا جذابًا من الديكور بدلاً من إخفائه مثل قرحة العين.

ووفقًا لموقع "digsdigs" نرصد مجموعة من ديكورات المبرد الهواء لفصل الشتاء موضة 2022.

غرفة نوم جريئة بسقف أصفر وجدران فيروزية وسرير بالإضافة إلى أرضية مشعة وأرضية حمراء وسجادة صفراء

غرفة نوم جريئة بسقف أصفر وجدران فيروزية وسرير بالإضافة إلى أرضية مشعة وأرضية حمراء وسجادة صفراء.

غرفة معيشة جريئة بجدران بورجوندي ومبرد ضيق مطابق وكراسي زرقاء لامعة وطاولة جانبية مستديرة أنيقة ومصباح أرضي

غرفة معيشة والمبرد الضيق مطابقة، كراسي زرقاء لامعة، طاولة جانبية جولة أنيقة ومصباح الكلمة.

المبرد البرتقالي الجريء هو حل ديكور جديد ورائع لمقصورة منزلك ، وليس مجرد قطعة عملية

المبرد البرتقالي الجريء هو حل ديكور جديد ورائع لمقصورة منزلك، وليس مجرد قطعة عملية.

جدار أحمر جريء مع أرفف صندوقية متناسقة ومبرد يضفي مظهرًا متماسكًا كما يتناسب مع اللون والشكل العصري

جدار أحمر جريء مع أرفف صندوقية متناسقة ومبرد يضفي مظهرًا متماسكًا كما يتناسب مع اللون والشكل العصري.

تصميم داخلي جريء مستوحى من الطراز القديم مع لمسات حمراء بما في ذلك المبرد والمقاعد والكراسي الخضراء ومدفأة مزيفة ومرآة كبيرة الحجم

تصميم داخلي جريء مستوحى من الطراز القديم مع لمسات حمراء بما في ذلك المبرد والمقاعد والكراسي الخضراء ومدفأة مزيفة ومرآة كبيرة الحجم.

مساحة مشرقة مع مبرد وردي متدرج ومكتب أبيض وكرسي ومصابيح معلقة من الورق وأعمال فنية جريئة بالإضافة إلى سجادة مشرقة

مساحة مشرقة مع مبرد وردي متدرج ومكتب أبيض وكرسي ومصابيح معلقة من الورق وأعمال فنية جريئة بالإضافة إلى سجادة مشرقة.

غرفة طعام صناعية جذابة بجدران من الطوب وطاولة طعام وكراسي سوداء وصفراء وإطارات نوافذ صفراء ومبرد على الحائط

غرفة طعام صناعية جذابة بجدران من الطوب وطاولة طعام وكراسي سوداء وصفراء وإطارات نوافذ صفراء ومبرد على الحائط.

مطبخ جذاب مع خزانات زرقاء وصفراء شاحبة وأسطح من الحجر الأبيض ومبرد أزرق من الكوبالت على الحائط

مطبخ جذاب مع خزانات زرقاء وصفراء شاحبة وأسطح من الحجر الأبيض ومبرد أزرق من الكوبالت على الحائط.

مساحة جذابة بجدران خضراء فاتحة وأرضية ملطخة محايدة وإطار نافذة بورجوندي ورادياتير ومصباح معلق

مساحة صناعية معاصرة من الخرسانة والبلاط الخرساني بالإضافة إلى مشعاع أحمر ساخن على الحائط لإضفاء لمسة جريئة للون.

مطبخ معاصر بخزائن باللونين الأسود والرمادي الغريفي ، ومبرد أخضر نيون على الحائط وإكسسوارات مطابقة

مطبخ معاصر بخزائن باللونين الأسود والرمادي الغريفي، ومبرد أخضر نيون على الحائط وإكسسوارات مطابقة.

مساحة معاصرة مصنوعة بالكامل من الخرسانة ، مع كرسي معلق أسود ومبرد منسوج باللون الأحمر على الحائط هو حل رائع

مساحة معاصرة مصنوعة بالكامل من الخرسانة، مع كرسي معلق أسود ومبرد منسوج باللون الأحمر على الحائط هو حل رائع.

مساحة معاصرة مع نافذة ضيقة للعرض ، وسلال للتخزين ومبرد أصفر صغير رائع

مساحة معاصرة مع نافذة ضيقة للعرض ، وسلال للتخزين ومبرد أصفر صغير رائع

حمام جميل مع ورق حائط مطبوع فلامنغو ونقش أبيض ، وحوض قائم بذاته ، ومبرد وردي صغير ، وسجادة جريئة ومصابيح معلقة

حمام جميل مع ورق حائط مطبوع فلامنغو ونقش أبيض، وحوض قائم بذاته، ومبرد وردي صغير، وسجادة جريئة ومصابيح معلقة.

تصميم داخلي جميل بألوان محايدة مع مبرد أحمر جريء وكرسي بحري وجدار معرض جميل هو مساحة أنيقة يجب أن تكون

تصميم داخلي جميل بألوان محايدة مع مبرد أحمر جريء وكرسي بحري وجدار معرض جميل هو مساحة أنيقة.

مقهى باريسي جميل ومطبخ أنيق باللونين البحري والأبيض ، مع جزيرة مطبخ وأسطح جزارة ومبرد أصفر وأنابيب

مقهى باريسي جميل ومطبخ أنيق باللونين البحري والأبيض، مع جزيرة مطبخ وأسطح جزارة ومبرد أصفر وأنابيب.

غرفة معيشة عصرية بجدران وأرضية أرجوانية عميقة ، ومبرد باللون الأحمر الساخن ورف مطابق للديكور ، وكرسي محايد ووسادة مطبوعة

مساحة حديثة مع كرسي جلدي أسود أنيق ورادياتير مرعب أرجواني بولا نقطة على الحائط للحصول على لمسة من اللون والمرح.

مساحة مزاجية مستوحاة من الطراز العتيق مع جدران زرقاء ونسيج أخضر داكن ، ومبرد أصفر نيون وأنبوب ، وأزهار جريئة

مساحة مزاجية مستوحاة من الطراز العتيق مع جدران زرقاء ونسيج أخضر داكن، ومبرد أصفر نيون وأنبوب، وأزهار جريئة.

المبرد الأخضر الداكن الضيق هو لهجة جريئة ومتناقضة لأي ديكور داخلي وسيبدو جذابًا للغاية

المبرد الأخضر الداكن الضيق هو لهجة جريئة ومتناقضة لأي ديكور داخلي وسيبدو جذابًا للغاية.

مدخل بحري بأبواب وإطارات بيضاء ، ومبرد بحري مطابق ، وسجادة حمراء وكرسي بسيط ، مساحة أنيقة

مدخل بحري بأبواب وإطارات بيضاء، ومبرد بحري مطابق، وسجادة حمراء وكرسي بسيط، مساحة أنيقة.

مساحة رمادية محايدة مع جدار برتقالي اللون ومبرد حائط عمودي يتناسب مع اللون ويعطي لمسة جريئة للمساحة

مساحة رمادية محايدة مع جدار برتقالي اللون ومبرد حائط عمودي يتناسب مع اللون ويعطي لمسة جريئة للمساحة.

مساحة محايدة مع أرضية رائعة ذات ملمس ذهبي ومبرد أصفر عتيق جريء لإضفاء لمسة جريئة في الفضاء

مساحة محايدة مع أرضية رائعة ذات ملمس ذهبي ومبرد أصفر عتيق جريء لإضفاء لمسة جريئة في الفضاء.

غرفة أطفال باستيل مع مشعاع أرجواني مستوحى من Lego على الحائط يصبح جزءًا من الديكور
المبرد شيء لا غنى عنه معظم الأماكن في فصل الشتاء فصل الشتاء قطعة وظيفية الألوان الأساسية خلف ستار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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