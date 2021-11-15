الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الفنان محمود اللوزي

يسرا ووالدها الراحل
يسرا ووالدها الراحل

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي بعد صراع مع المرض.

وكتب المخرج الشاب محمد جمال العدل، عبر “فيسبوك”:"محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والباقية في حياتك يا يسرا".

ونعى عدد من نجوم وصناع الفن الفنان الراحل ومنهم الفنان فتحي عبد الوهاب والمخرج أمير رمسيس عبر صفحاتهم على "فيسبوك"، ولم تكشف الأسرة بعد عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.

يذكر أن الفنان الراحل محمود اللوزي كان مخرجا مسرحيا وأستاذا في الإخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958.

وعمل “اللوزي” في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله "فيلم ميكروفون، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال، مسلسل الخروج، فيلم إذاعة حب، ومسلسل خاص جدًا".

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