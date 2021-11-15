أشد النوات.. الإسكندرية تستعد لاستقبال «المكنسة»

تستعد محافظة الإسكندرية، لاستقبال إحدى أشد النوات التي تتعرض لها المدينة الساحلية في فصل الشتاء، حيث تعد نوة «المكنسة» من أقوى النوات غزارة للأمطار وقوة الرياح.



نوة المكنسة

نوة المكنسة هي أول نوات الشتاء التي تتعرض لها الإسكندرية، والتي تهب في 16 نوفمبر من كل عام مع اختلافها من عام إلى آخر بحسب التغيرات المناخية، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية.

سبب تسميتها

اشتهرت النوات التي تتعرض لها مدينة الإسكندرية بأسماء عديدة وغريبة، أطلقها الصيادين في الماضي على الموجات الشديدة التي تهب على المحافظة، ومن تلك الأسماء«المكنسة» والتي أطلقت على أول نوات الشتاء شدة وذلك لأنها «تكنس البحر» كما يعرف عنها.

استعدادات المحافظة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، وذلك للتعامل مع النوات وحالة الطقس قبيل كل نوة، مع انعقاد مستمر لغرفة عمليات المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

اجتماع لشركة الصرف الصحي

عقد اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحى الإسكندرية، بحضور مجموعة مستشارين ورؤساء قطاعات ومديري عموم الشركة وذلك لمناقشة استعدادات الشركة للنوة القادمة.

وحث «نافع» جميع المسؤولين علي أهمية التواصل والتعاون بين جميع القطاعات بشكل سريع وعاجل أثناء النوة لحل جميع المعوقات، مؤكدًا أنه أثناء الشتاء «لا صوت يعلوا فوق صوت النوة».

وأشار إلى أنه على جميع العاملين استخدام جميع الإمكانيات المتاحة لمتابعة المواقع وإنهاء أي تجمع للمياه في شوارع المحافظة.

وتم استعراض انجازات القطاعات المختلفة أثناء الفترة السابقة واثنى على الجهد المبذول من جميع العاملين والتعاون الذي يبرز أثره على المواطن والشارع السكندري وطالب ببذل المزيد من الجهد في الفترة القادمة.

وكان قد أكد اللواء رئيس شركة الصرف الصحي، أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.

وأوضح انه يتم رفع درجات الاستعداد من خلال انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة لحين انتهاء النوة، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

نوات الإسكندرية

تتعرض عروس البحر المتوسط لـ 18 نوة في فصل الشتاء، تبدأ بالرياح الصليبية والتي شهدتها المدينة وتليها نوة المكنسة وهي البداية الفعلية للشتاء والنوات الشديدة، حيث تشهد المحافظة عدة نوات قاسية وغزيرة الأمطار تتوقف بسببها حركة الصيد والملاحة البحرية.