الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدًا.. انطلاق جلسات سيمنار المجمع المقدس

المجمع المقدس
المجمع المقدس

تنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سيمنار، لأعضاء المجمع المقدس، أعلى هيئة في الكنيسة، غدًا وحتى  19 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس الثاني، على الكرسي البابوي خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث، وذلك في 18 نوفمبر 2012.

وسيعقد سينمار «الناظر إلى أعلى» سيعقد في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وسيناقش موضوع «التدبير الكنسي والتنمية»، ومن المقرر أن يفتتح أعمال السينمار البابا تواضروس الثاني.

وسيشمل اليوم الأول للسينمار تقديم عرض عن قيادة التدبير الكنسي: رؤية مقترحة، فيما سيدأ اليوم الثاني بالقداس الإلهي يعقبه وجلسة عن عرض ومناقشة رصد الواقع الكنسي، ثم جلسة عن التدبير الحكيم في الإدارة الرشيدة والحكيمة في الإيبارشية والدير وأدوات اأب الأسقف لتحقيقها، ويعقد عقب ذلك ورش عمل عن إدارة الموارد البشرية في الإيبارشية والدير، وإدارة الموارد المالية والمشروعات بالإيبارشية والدير.

وفي اليوم الثالث للسيمينار سيبدأ كذلك بالقداس الإلهي  ثم عرض نتائج ورشتي اليوم السابق من مقرري المجموعات، ثم جلسة عن دور الأب الاسقف في تهديف الخدمة الكنسية، وجلسة عن الأب الأسقف وقيادة العمل التنموي في الإيبارشية والدير، ثم تطبيق التنمية عمليا في 5 مجموعات عمل.

الجلسة الختامية
وفي اليوم الأخير سيتم عرض نتائج ورش عمل اليوم السابق من مقرري المجموعات، قبل أن تنعقد الجلسة الختامية للسيمينار بعرض للبابا تواضروس عن التوصيات الختامية.
ومن جهته تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 18 نوفمبر المقبل، للاحتفال بذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس الثاني بطريركًا، على كرسي القديس مارمرقس وكنيسة الإسكندرية القبطية ليصبح البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة.

وقالت مصادر كنسية لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن تقام احتفالات عيد تجليس البابا تواضروس الثاني، على ترؤسه صلاة القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى إقامة القداسات الإلهية في كافة الكنائس المختلفة.
 

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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