إسرائيل تفتح حدودها للسياح المطعمين بلقاح «سبوتنيك V»

سيتمكن السياح الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، وفقا لشروط معينة، من الدخول إلى إسرائيل اعتبارا من 15 نوفمبر، بحسب ما ذكرته وكالة "نوفوستي".

وكان وزير السياحة الإسرائيلي، كونستانتين رازفوزوف، قد صرح الشهر الماضي لوكالة "نوفوستي" بأنه تم اتخاذ قرار للسماح للسائحين الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V " بدخول إسرائيل اعتبارا من 15 نوفمبر، ولكن إدراج السلطات الإسرائيلية روسيا في قائمة "الدول الحمراء" بالنسبة لـ COVID يمكن أن يؤجل تنفيذ القرار لعدة أسابيع.

إلا أن مصدرا حكوميا قال لنوفوستي الأسبوع الماضي إن قرار دخول إسرائيل اعتبارا من 15 نوفمبر للسياح الذين تم تطعيمهم بـ سبوتنيك V لا يزال قائما ومنظورا فيه.

في 1 نوفمبر، فتحت إسرائيل حدودها أمام السياح الذين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.