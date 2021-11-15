الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

فرنسا.. إحباط محاولة فرار سجينة من أنصار داعش

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية أن حراس سجن فريزن في ضواحي باريس الشرقية أحبطوا محاولة هروب، بينما قالت وسائل إعلام إنه تم القبض على سجينة من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت وزارة العدل إن السجينة ألقي القبض عليها صباح الأحد، وأضافت أن الحراس فحصوا كافة الزنازين النسائية في فريزن، ثاني أكبر سجون منطقة باريس، للتأكد من وجود باقي السجينات الأخريات، وتم فتح تحقيق في الحادث. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

ولكن وسائل إعلام فرنسية أوضحت أن السجينة، التي قامت بمحاولة الفرار، واحدة من المتعاطفين مع تنظيم "داعش"، والتي حفرت حفرة في جدار زنزانتها وتدلت منه باستخدام شراشف مربوطة ببعضها.

وقالت قناة "فرانس إنفو" إن المعتقلة سجنت بعد أن سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش".

وبينت أن أجهزة كشف الحركة نبهت الحراس إلى هرب السجينة من زنزانتها بعد أن هبطت باستخدام الشراشف عبر حفرة.

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الورقة الثانية تم إحراقها!

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