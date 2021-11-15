الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

القبض على عنصر تابع لداعش بالأنبار

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن نجاحها في الإطاحة بالمسؤول الإداري لما تسمى بـ"ولاية الأنبار" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.


وأوضحت شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه بعملية نوعية للاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة، أحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع العراقية، وبالتعاون مع قوة من استخبارات ومكافحة إرهاب الرطبة، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن الإطاحة بالمسؤول الإداري لما تسمى ولاية الأنبار، والمكني (أبو سيف) في قضاء الرطبة بالأنبار.


وأشارت إلى أن المسؤول الإداري لما تسمى ولاية الأنبار، كان المسئول عن نقل الأرزاق والمؤن والدعم اللوجستي لأوكار ومخابئ عناصر داعش الإرهابي في عمق الصحراء، ومن المطلوبين لسلطات الأمن العراقية بموجب أحكام المادة 4 إرهاب من القانون العراقي.

 

وعلى صعيد آخر، أكد العراق والأردن استمرار التنسيق بين البلدين إزاء القضايا الإقليميَّة والجُهُود المُشترَكة لتجاوز التحديات، وحل الأزمات في المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمييّن وخدمة القضايا والمصالح العربيَّة.


وأوضحت وزارة الخارجية العراقية - في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية - أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، مع نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجيَّة بالمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة أيمن الصفدي، على هامش أعمال مُنتدى صير بني ياس المُنعقد بنسخته الثانية عشرة في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربيَّة المُتحدة.


وأشار البيان العراقي إلى أن الجانبين بحثا سُبُل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مُختلف المجالات، بما يعكس علاقاتهما الأخويّة الاستراتيجيّة والتاريخيّة، وأ كَّدا الحرص المُشترَك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون، و اتخاذ الخطوات العمليّة اللازمة لتحقيق ذلك.


وقدم الوزير العراقي خلال اللقاء عرضاً لنظيره الأردنيّ عن الانتخابات العراقيَّة ونتائجها وجُهُود الحكومة في السير بالعراق إلى بر الأمان، إضافةً إلى التطورات السياسيّة الجاريّة و المدد الزمنيّة الدستوريّة التي تشكل أساس العمليّة السياسيّة في العراق وجُهُود القوى السياسيّة في السعيّ لتشكيل حكومة قويّة قادرة على تحقيق مهامها بعد الانتهاء من إجراءات المُفوضية المُستقلة للانتخابات.

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وائل لطفي

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